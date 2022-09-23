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لبنان

بعد التداول بخبر وفاته بحادثة مركب الموت... هذا ما تبين

Lebanon 24
23-09-2022 | 15:02
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علم موقع "لبنان 24" أن بعد التداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخبر وفاة المدعو "أيمن قباني" بحادثة مركب الموت أمام السواحل السورية، تبين أنه على قيد الحياة، وقد احتجز لدى السلطات السورية.
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مركب الموت

طرطوس

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