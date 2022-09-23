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لبنان

اللواء إبراهيم يطمئن إلى الوضع الصحي لعنصر الأمن العام الذي أصيب وأفراد عائلته في إشكال صيدا

Lebanon 24
23-09-2022 | 16:09
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قام مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم بحسب معلومات "لبنان 24" بزيارة لمدينة صيدا اطمأن خلالها في مستشفى حمود الجامعي الى الوضع الصحي للعنصر في الأمن العام احمد فاعور وافراد عائلته الذين أصيبوا في الاشكال الذي شهدته المدينة عصراً في محلة سبينس. 
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توازيًا، تمكنت القوى الأمنية من توقيف اثنين من المتورطين في الاعتداء على عنصر الأمن العام وعائلته بعد رصدهما في بلدة الخرايب في منطقة الزهراني.
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