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لبنان
هزّة تنظيمية محسوبة
Lebanon 24
23-09-2022
|
17:24
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يجزم قيادي في تيار موالٍ أن هزّة تنظيمية محسوبة داخل فريقه، قبل أو بعد الانتخابات الرئاسية خلال الشهرين المقبلين، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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