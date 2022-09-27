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لبنان

انتشارٌ كثيف للجيش في الطيّونة.. ماذا يحصل؟ (صور)

Lebanon 24
27-09-2022 | 11:30
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أقدم مُحتجون، مساء اليوم، على قطع الطريق عند مستديرة الطيونة باتجاه كنيسة مار مخايل.

وبحسب المعلومات، فإن المتظاهرين هم من أهالي موقوفي أحداث الطيونة، إذ نفذوا وقفة احتجاجيّة للمطالبة بالافراج عن أبنائهم.
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ووسط ذلك، فقد نفذ الجيش انتشاراً على طريق صيدا القديمة، الخطّ الفاصل بين الشياح وعين الرمانة، وذلك لمواكبة الاعتصام السلمي.
 
  
 
 
 
 
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