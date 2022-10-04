حسابات الحقل لم تتطابق مع حسابات البيدر

لم تتطابق حسابات الحقل مع حسابات البيدر بالنسبة للذين لديهم دولارات أقدموا على صرفها، في ضوء معلومات سياسية لم يكتب لها النجاح، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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