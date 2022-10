وزير الثقافة يُهنّى 3 أطباء لبنانيين: إنجازاتهم ممهورة بتوقيع الأرزة

غرّد وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "مرة جديدة يتألق الإبداع اللبناني: علي طاهر، رمزي بعلبكي، فؤاد عبد الخالق، الأطباء اللبنانيون من مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت، يحرزون الصدارة ويفوزون بالجائزة الأولى من مؤسسة: The Kuwait Foundation for the advancement of sciences لعام 2021. طوبى للبنان بكم تعلون اسمه في المحافل وتضيفون إلى التقدم العلمي البشري إنجازاتٍ ممهورةً بتوقيع الأرزة. بارك الله جهودكم وزاد وطنكم فخرًا بكم وبأمثالكم من المبدعين".

