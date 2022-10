"كليس" يدعم المواهب الموسيقية الشبابية.. نشر التوعية حول الصعوبات التعلمية

الفائزون



أما الفائزون فهم: أدريانا دياب عن فئة الغناء بالعربية، وشادن فرحات عن فئة الغناء بالإنكليزية، وعازف البيانو مارك حنانية عن فئة العزف على البيانو والكيبورد، وعازفة الكمان غاييل عماد عن فئة العزف على الآلات الوترية، و عازفة الدرامز كريستين بجاني عن فئة العزف على آلات الإيقاع.

وقدّم الفائزون وصلات موسيقية وغنائية بديعة، تفاعل معها الحاضرون. ثم قدّمت مجموعة فيديوهات توعوية حول المركز والصعوبات التعلمية وحول مسار المبادرة الموسيقية (let’s Music). ومسك الختام كان مع فرقة الأخوين شحادة.وألقت مؤسِّسة "CLES" السيدة كارمن شاهين دبانة كلمة للمناسبة شدّدت فيها على أهمية تأثير الفن على الأطفال خصوصاً ذوي الصعوبات التعلمية المحددة وكيف تساهم في تعزيز التوعية والتعليم، إذ تعتبر دبانة أن مجال التربية لا يختصر على التعليم المدرسي والأكاديمي، بل أثبتت الدراسات أنه يكون ناجعاً وأكثر فعالية عبر الفن واللعب واكتساب المهارات.وأضافت: "في هذه المناسبة علينا ان نؤكد ان كليس يهتم بالأطفال ذوي الصعوبات التعليمية المحددة، لكن مسار التعلم والتعليم لا ينفصل عن واقع الاطفال المعيشي والاجتماعي والنفسي، وكليس يهمّه أن يعيش الطفل باحترام وكرامة إنسانية وبصحة نفسية جيدة ومزاج جيد، لذا يهتم مركزنا بكل هذه الجوانب من خلال مبادرة "Care by CLES" خصوصا بعد الازمة الاقتصادية التي حلّت بلبنان وبعدما لمسنا حاجة للدعم الغذائي والإنساني لعائلات اطفال كليس وغيرهم الذين وصل عددهم الى ٣٥ الف شخص ونعمل اليوم ليصل العدد الى ٤٠ ألف شخص".وتحدث مدير "VRL" في لبنان ناجي شرابيه عن أهمية الشراكة مع "CLES" مصرّحاً: "ذات مرّة قال السير ريتشارد برانسون مؤسّس "Virgin" "عسر القراءة هو قوتي الخارقة" هذا هو أساس الشراكة بين "VRL" و" CLES". وأضاف: "تدعم "VRL" المواهب المحلية اللبنانية، ويوفر المركز اللبناني للتعليم المختص CLES فرصًا متكافئة للأطفال الذين يعانون من صعوبات تعلمية محدّدة، ونظراً لقِيمنا المشتركة تعاونا في مهمة ثقافية وتربوية واجتماعية ألا وهي مساعدة هذه المواهب لتنطلق وتبرز وتنتج أعمالها الفنية... فالموسيقى والتربية والتعليم يسيران جنباً إلى جنب.... لذا "Let’s Music"".أمّا الحكام الذين اختاروا المواهب، فهم غي مانوكيان، جاك سليمان، وزينة الحاج، وناجي شرابيه، والممثلة المقيمة في نيويورك ميرنا دافون.وقال مانوكيان: "اكتشاف مثل هذه المواهب في لبنان هو أمر رائع، أنا سعيد جداً لأننا قادرون على توفير منصة لها وسنواصل منحهم الدعم الذي يحتاجون إليه"."ART BY CLES"وتأتي هذه المسابقة ضمن مسار تربوي توعوي ثقافي واجتماعي طويل بدأه مركز "CLES" عبر مبادرة "ART BY CLES" التي أطلقها المخرج والممثل كارلوس شاهين. وهي مبادرة تدعم المواهب في مجالات المسرح والسينما والرقص، سواء عبر تنظيم ورشات عمل لتدريب الأطفال على إبراز مواهبهم الفنية أو عبر دعم أعمال تتناول موضوع الصعوبات التعلمية المحدّدة والتوعية عليها.