حفل موسيقي تحوّل لمأتم.. فنان شهير توفي على خشبة المسرح شاهدوا كيف سقط أمام الجماهير (فيديو)

تحوّل حفل موسيقي في باريس إلى مأتم، فقد لقي المغني الشهير من هايتي مايكل بنجامين والمعروف بميكابين (41 عاماً) مصرعه وهو على خشبة المسرح أمام نحو عشرة آلاف متفرج.

وبحسب بعض الصور المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي كان الإعياء قد ظهر باديا على ميكابين قبل بداية الحفلة. فلما اعتلى المسرح أصيب بوعكة صحية ولم يستطع الأطباء إنقاذه.

#mikaben Fans pays tribute to the Haitian singer @mikaben509 the singer collapsed immediately after delivering a performance with the famed band Carimi for an anniversary reunion concert in Paris, France #mikaben #haitian #ayotocherie pic.twitter.com/B1HCxgOpzO — Street Media Hype (@StreetMediaHype) October 17, 2022 Advertisement

وكان الفنان وهو عضو سابق في فرقة كاريمي الهايتية التي انسحب منها قبل ست سنوات وشق طريقه بمفرده، قد تلقى دعوة من هذه المجموعة للغناء سويا في قاعة "آكور أرينا" لكن بدل أن يجتمع رفقاء الدرب الفني في حفل واحد، شاءت الأقدار أن تكون هذه الفعالية هي نهاية المشوار بالنسبة للفنان ميكابين، يوم السبت الماضي.

كما ضجت مواقع التواصل بمشاهد تظهر اللحظات الأخيرة في عمر الفنان مايكل بنجامين قبل أن يفارق الحياة وهو في بداية العقد الرابع من العمر.

وأعرب رئيس الوزراء الهاييتي أرييل هنري عبر تغريدة في "تويتر"، عن "صدمته بعد سماعه خبر وفاة فنان شاب ومبدع كان اسما كبيرا في عالم الموسيقى الهايتية"، وقال إن بلاده فقدت روحا طيبة، مقدماً تعازيه لعائلة ميكابين وأصدقائه والمجتمع الفني.

وكان ميكابين قد غرد في نفس يوم الوفاة، وقبل الحفل بقليل وكتب: "حظا طيبا للفرقة الموسيقية كاريمي".

Mikaben before he died #mikaben #Haiti #carimi pic.twitter.com/47KZqnMzBZ

— Marcus🇭🇹🇺🇸 (@plisou13) October 15, 2022

كما نشر فيديو من قاعة الحفل قائلا "أنا في أكوا أرينا في باريس، اليوم هو يوم كبير وسيكون يوما رائعا"، لكنه لم يدر أن نهاية الحفل ستكون حزينة وصادمة للجميع.

(العربية)