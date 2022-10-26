السلطعون يغزو هذه الجزيرة.. ماذا يحدث؟ (فيديو)

بدأ الموسم السنوي لهجرة السلطعون الأحمر الذي يغزو جزيرة الكريسماس شمال شرقي أستراليا، في حدث جاذب للسياح.

وحسب وكالة المتنزهات الأسترالية الحكومية، فإن هذا الوقت من كل عام يشهد خروج الملايين من السرطانات الكبيرة من الغابة متجهة إلى المياه من أجل التكاثر، تزامنا مع موسم سقوط الأمطار.

ويحدث هذا المشهد الخلاب في تشرين الأول أو تشرين الثاني سنويا، وفي بعض الأحيان قد يتأخر إلى كانون الأول أو كانون الثاني.

Millions of red crabs on Australia’s Christmas Island are making their way to the ocean to breed. The timing of the annual migration is determined by the phase of the moon, according to Parks Australia. pic.twitter.com/rZqy0oqZz4 — CBS News (@CBSNews) October 25, 2022 Advertisement

ويحدد الباحثون التوقيت الدقيق لهجرة السلطعون الأحمر وفقا لحركة القمر ودرجة اكتماله وإضاءته.

وتقود الهجرة ذكور السلطعون الأحمر ثم تلحق بها الإناث، وبمجرد وصولها إلى الشاطئ تغطس السرطانات في المياه ثم تحفر جحورها على البر القريب تمهيدا لبدء عمليات التكاثر.

ويمكن لكل أنثى سلطعون تبقى في جحرها لأكثر من أسبوعين، أن تضع ما يصل إلى 100 ألف بيضة، تفقس بمجرد ملامستها للماء.

(سكاي نيوز)