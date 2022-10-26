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السلطعون يغزو هذه الجزيرة.. ماذا يحدث؟ (فيديو)

Lebanon 24
26-10-2022 | 05:00
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بدأ الموسم السنوي لهجرة السلطعون الأحمر الذي يغزو جزيرة الكريسماس شمال شرقي أستراليا، في حدث جاذب للسياح.

 

وحسب وكالة المتنزهات الأسترالية الحكومية، فإن هذا الوقت من كل عام يشهد خروج الملايين من السرطانات الكبيرة من الغابة متجهة إلى المياه من أجل التكاثر، تزامنا مع موسم سقوط الأمطار.

 

ويحدث هذا المشهد الخلاب في تشرين الأول أو تشرين الثاني سنويا، وفي بعض الأحيان قد يتأخر إلى كانون الأول أو كانون الثاني.

 

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ويحدد الباحثون التوقيت الدقيق لهجرة السلطعون الأحمر وفقا لحركة القمر ودرجة اكتماله وإضاءته.

 

وتقود الهجرة ذكور السلطعون الأحمر ثم تلحق بها الإناث، وبمجرد وصولها إلى الشاطئ تغطس السرطانات في المياه ثم تحفر جحورها على البر القريب تمهيدا لبدء عمليات التكاثر.

 

ويمكن لكل أنثى سلطعون تبقى في جحرها لأكثر من أسبوعين، أن تضع ما يصل إلى 100 ألف بيضة، تفقس بمجرد ملامستها للماء.

(سكاي نيوز)

 

 

المصدر: سكاي نيوز

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