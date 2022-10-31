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مياه شاطئ بريطاني تحولت للون البني.. اليكم ما جرى (فيديو)

Lebanon 24
31-10-2022 | 03:00
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شهد شاطئ سانت أغنيس في كورنوال بإنجلترا حادثة تلوث حوّلت المياه فيروزية اللون إلى البني، بعدما صبّت مياه الصرف الصحي في المحيط الأطلسي.

ورغم اشتهار كورنوال بالمناظر الطبيعية الساحرة والشاطئ المميز المناسب لممارسة رياضة ركوب الأمواج، فقد أظهر مقطع فيديو تلوثا في المنطقة، بعدما سمحت شركة "ساوث ويست ووتر" بتصريف مياه الصرف الصحي الخام في المحيط.
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وفي الفيديو الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تظهر كتلة ضخمة من مياه الصرف الصحي ذات اللون البني الداكن في مياه الساحل، وهي تختلط ببطء مع البحر الأزرق.

وحسبما ذكرت الصحيفة البريطانية فإنه اعتبارا من الخامسة مساء الأحد، كانت 8 شواطئ بكورنوال غير صالحة للسباحة والاستعمال بسبب تسرب مياه الصرف الصحي.
 
وعلّقت متحدث من شركة "ساوث ويست ووتر" على الحادثة قائلة: "شهد الجنوب الغربي هذا العام تغيرات جذرية في أنماط الطقس بسبب تغير المناخ، كما ظهر في أغسطس عندما تم إعلان المنطقة في حالة جفاف. بالإضافة إلى فترات طويلة من الطقس الحار للغاية، فقد شهدنا هطول أمطار غزيرة محلية لم تكن قادرة على التخلل إلى الأرض الجافة، ما يعني تدفق كميات كبيرة إلى شبكتنا".

وأضاف المتحدث: "بعد هطول أمطار غزيرة محلية هذا الصباح (الأحد 30 تشرين الأول)، حدث فيضان في شبكة الصرف الخاصة بكورنوال. وفي مثل هذه الحالات، يتم إطلاق الكميات الفائضة الكبيرة في في الأنهار والبحار للحيلولة دون انهيار شبكة الصرف وغرق المنازل".

واختتم المتحدث بالقول: "سنواصل زيادة الاستثمار في البنية التحتية للمنطقة كجزء من التزامنا المستمر بحماية وتعزيز البيئة الطبيعية".
 

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