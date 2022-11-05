Advertisement

منوعات

أطول امرأة في العالم تسافر جوا لأول مرة في حياتها (فيديو)

Lebanon 24
05-11-2022 | 15:00
A-
A+
Doc-P-1007747-638032531483278274.jpg
Doc-P-1007747-638032531483278274.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استطاعت التركية روميسا جيلجي، أطول امرأة على قيد الحياة وفق موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، من السفر جوا لأول مرة في حياتها.

وعدّلت الخطوط الجوية التركية إحدى طائراتها، لتمكين أطول امرأة في العالم من السفر إلى سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة.
Advertisement

وتعاني جيلجي (25 عاما) من "متلازمة ويفر"، وهي حالة وراثية نادرة تسبب فرطا في نمو العظام، وتؤدي إلى ارتفاع القامة على نحو كبير.

ولم تسافر جيلجي جوا من قبل لأن طولها لا يسمح بذلك حتى وهي في سن صغيرة، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وفي منشور على حسابها في "إنستغرام" قالت جيلجي: "رحلة خالية من العيوب من البداية إلى النهاية. كانت هذه أول رحلة لي بالطائرة لكنها بالتأكيد لن تكون الأخيرة".

ولتمكينها من السفر، قامت الخطوط الجوية التركية بإزالة 6 مقاعد من الطائرة، واستبدلتها بسرير خاص بجيلجي.

وسجلت جيلجي عدة أرقام قياسية في موسوعة "غينيس"، ففي عام 2014، اعتبرت أطول مراهقة على قيد الحياة.

وفي وقت سابق من هذا العام، دخلت جيلجي موسوعة الأرقام القياسية بأطول إصبع ويد وأكبر يد لامرأة على قيد الحياة.

جدير بالذكر أن جيلجي تعد أول شخص يتم تشخيصه بمتلازمة ويفر في تركيا، وهي الحالة رقم 27 المؤكدة في التاريخ.
 
 
(سكاي نيوز)

منوعات

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
15:00 | 2022-11-05
10:02 | 2022-11-05
09:47 | 2022-11-05
09:00 | 2022-11-05
08:16 | 2022-11-05
06:00 | 2022-11-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website