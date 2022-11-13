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عاش في المطار 18 عاماً وتوفي أمس بأزمة قلبيّة!

Lebanon 24
13-11-2022 | 11:00
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توفي الإيراني، مهران كريمي ناصري، في مطار شارل ديغول، الذي عاش فيه من عام 1988 حتى عام 2006، بسبب مأزق قانوني متعلق بأوراق الإقامة.

الرجل الذي ألهم توم هانكس عام 2004 في فيلم "ذا تيرمينال"، أصيب بنوبة قلبية أمس، حيث تم استدعاء خدمات الطوارئ لمساعدته، لكنها لم تستطع إنقاذه، وفقا لمسؤول بهيئة مطار باريس.
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وألهمت قصته عام 2004 توم هانكس، الذي لعب دور فيكتور نافورسكي ، وهو رجل محاصر في مطار جون كنيدي في نيويورك بعد رفض دخوله إلى الولايات المتحدة، لكنه غير قادر على العودة إلى وطنه.

(سكاي نيوز)
 
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