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منوعات
لمدة 8600 عام.. سجن "الداعية الراقص" عدنان أوكتار في تركيا
Lebanon 24
17-11-2022
|
16:00
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قضت محكمة في إسطنبول بسجن الداعية عدنان أوكتار الذي أدين بسلسلة من الجرائم بينها اعتداءات جنسية، لأكثر من 8600 سنة.
حصد أوكتار المعروف باسم هارون يحيى شهرة من خلال تقديمه برنامجاً على قناة عبر الإنترنت يظهر فيه محاطاً بنساء يرتدين ملابس مثيرة كان يسميهنّ "القطط".
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وحُكم على الرجل الستيني الذي اعتُقل في تموز من العام 2018، بالسجن 8658 عاماً لإدانته بجرائم تشمل الاعتداء الجنسي وسرقة بيانات شخصية واحتجاز حرية، على ما نقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.
وصدرت العقوبة نفسها في حق عشرة متهمين هم أعضاء في منظمته.
وسبق أن دين أوكتار أوائل كانون الاول 2021 بالسجن 1075 عاماً، قبل أن تلغي محكمة استئناف الحكم الصادر في حقه.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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