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الحملأمامك يوم قد يبدو صعباً لك لا كما تحب وترغب..قد يعطيك شعور حادّ متطرّف مثل الكره والحقد كما يزدادت ظنّك وشكك تجاه غيرك ولاتبدي الدبلوماسية المعتادة ..تميل لأن تكون منعزل و حذر ولا حلول وسط لديك ..تراقب مايجري عن بعد.. هناك مكسب ماديّ جيد يأتيك بدون تعب وبشكل مفاجئ .الثورلديك يوم للعلاقات ونشاط بالتواصل الإجتماعي ..تكون محبوب وقادر أن تناقش وتبدي رأيك بثقة.. الزهرة بموقعها و زواياها تعطيك فترة مادية جيدة وتوسيع موارد المال.. تتفوق على الجميع بهذا اليوم و خاصّة من يعاندك أو عدوّك.الجوزاءأمامك يوم مرهق فلديك الكثير من الأعمال و المسؤوليات تحتاج تركيز ودقّة وسرعة بالإنجاز إن كانت بعملك أو بمنزلك والظروف تشعرك بتوتّر وعصبيّة ..انتبه لصحّتك وابتعد عن أيّ أمر يتعب أعصابك وإن استطعت اطلب مساعدة أو أجّل بعضها.السرطانالحظّ بهذا اليوم يدعمك كثيراً بسبب موقع القمر وهو مثلّث معك فتشعر خلاله بالنشاط والتفاؤل والثقة بالنفس ويعطيك توازناً وإصراراً ..نهارك مميّز قد يحمل لك الأخبار السارّة و حلول منتظرة كذلك بأمور العمل والمشاريع التي تخصّ المستقبل .الأسدتشعر في هذا اليوم ببعض التشاؤم كذلك ضعف الثقة بالنفس وقد تبدي الترددّ باتخاذ أيّ خطوة خوفاً من النتائج وهذا ليس من طبعك ..مايعني تكون أقلّ تفاؤل وإيجابيّة.. مزاجيّ صعب الإرضاء كما الهموم والمشاكل تكون عائلية .العذراءأمامك يوم جميل يبدو مناسباً للتواصل والحياة الاجتماعيّة ويحالفك الحظ بشكل عامّ ..الفلك يدعم تحركاتك وخاصّة موقع القمر تجاه نبتون ملائم لتحقيق مكسب مادّي وتناغم عاطفي وللشفاء.. تتلقى اتصالات وتكثّف تواصلك كما وتقوم بتنقلات عدّة وتحصل على معلومات تفيدك .الميزانالحظّ يخدمك بهذا اليوم وبإمكانك أن تفكر بنفسك وتهتمّ بشراء مايبهجك وتخصصّ وقتاً للترفيه.. بناحية شخصية قد تبرع باستفزاز غيرك من خلال تصرفاتك ..لكن لديك منافع جديدة مضمونة بسبب سعادة الزهرة وهذه الفترة بإمكانك أن تخطط لتغيير بحياتك .العقربيستمرّ القمر عندك وتبدأ يومك بكلّ سلاسة وراحة ويزداد شعورك بالطمأنينة وتزول همومك وبتقدمه لديك تكون الحظوظ بشكل أوسع و يزيدك جاذبيّة وتميل لأن تهتمّ بمظهرك الخارجي وقد تقوم بتغيير .القوسموعدك مع يوم متعِب لك نوعاً ما لكنّه أفضل بعد الظهيرة والمساء وأساساً تواجد القمر بالعقرب قد يمدّك بنوع من الكآبة خاصة نفسيّاً لاتكون مرتاحاً وتحتاج أيضاً لمن يدعمك ويحفّزك و لذلك تجنّب الاشخاص السلبيين من يسلبك التفاؤل.. وانتبه للصحّة قليلاً ..الوضع المالي جيّد .الجدييوم أكثر من جيّد بسبب موضع القمر تجاه بلوتو المتواجد لديك ما يعطيك حظّاً لاتنتظره بوقت مناسب و قد تحدث تطورات إيجابيّة سارّة خلال النهار مثل أن تنال فوائد أو زيادة مالية والظرف مناسب لتتواصل وتجد دعم من جهة مهمّة ..تبدو جذّاباً وتهتمّ بعلاقات الصداقة.الدلوتشغلك أمور شخصية التي ترتبط بالمعيشة وتأمين حاجات أساسيّة ..بناحية ثانية تكون نشيطاً وطاقتك عالية.. قد تتلقّى أخباراً تشعرك بثقة أكبر.. فترة مناسبة للتغيير وتجديد الروتين والحظ يحالفك بأمور المال ..القمر ببيت السمعة ربما يعرضك للنميمة وهناك من يحاول التقليل من شأنك لكن لاتخف الوضع آمن .الحوتالحظ بهذا اليوم أكثر من جيّد وفيه تطورات جديدة لاتتوقعها والوقت مناسب للتواصل و قضاء وقت ترفيهيّ وكذلك لتمارس نشاط مثل الرياضة أو تهتمّ بالثقافة والمعرفة.. ولتتصيّد الفرص المضمونة.. قد تعرف شخص غريب تماماً عنك ..كما تبدو فضوليّ شجاع .