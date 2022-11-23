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1 % فقط يمكنهم اكتشاف التمساح داخل البحيرة خلال ربع دقيقة.. هل أنت من بينهم؟

Lebanon 24
23-11-2022 | 08:00
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الأشخاص الذين يتمتعون بقوة ملاحظة يمكنهم أن يصلوا لحل هذه الخدعة البصرية سريعاً خلال ثوان معدودة.

 

وبحسب موقع "جارغان جوش" Jargan Josh فإن 1% فقط من القراء تمكنوا من اكتشاف التمساح مختبئًا داخل البحيرة خلال 15 ثانية.

 

وفي الصورة الأولى عليك أن تجد التمساح داخل البحيرة قبل انتهاء الوقت المحدد، وهو ربع دقيقة فقط. ففي الصورة، هناك بحيرة محاطة بالأشجار والعشب الأخضر. لكن هل يمكنك اكتشاف التمساح في الصورة؟

 

إذا كنت تجد صعوبة في تحديد موقع التمساح في البحيرة، فنحن هنا لمساعدتك في رؤيته. فانظر جيداً يمين الصورة، ستجد أن التمساح يختبئ خلف فرع شجرة بلا أوراق على الجانب الأيمن أسفل الصورة.

 

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علما ان الدراسات تُشير إلى أنه كلما عودت عقلك على حل الألغاز، كلما زاد ذكاؤك وتركيزك.

(العربية)

 

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