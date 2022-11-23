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شاب يتعرّض لهجوم من حيوان مفترس... أسقطه أرضاً وحاول التهامه!

Lebanon 24
23-11-2022 | 14:00
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تعرض شاب سعودي لهجوم من حيوان مفترس داخل إحدى الاستراحات، حيث باغته الحيوان فجأة وأسقطه أرضاً.

وأظهر مقطع فيديو متداول، لحظة هجوم الحيوان المفترس على الشاب ومحاولة افتراسه، غير أن عدداً من أصدقائه الذين كانوا بالموقع تمكنوا من تخليصه والسيطرة على الحيوان المفترس.
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وأوضح حساب الهيئة العامة للحياة الفطرية، أنه تم رصد الفيديو في وقت سابق، وجرى التنسيق مع الجهات المختصة للتعامل مع المخالفة وفقاً للأنظمة والقوانين.
 
(العربية)
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