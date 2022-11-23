21
o
بيروت
23
o
طرابلس
1
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
20
o
النبطية
20
o
زحلة
20
o
بعلبك
1
o
بشري
22
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
ظاهرة حيّرت الكثيرين منذ أسبوعين... هذا حلّ لغزها!
Lebanon 24
23-11-2022
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشار أحد العلماء إلى ان "هناك تفسيراً محتملاً للظاهرة الغريبة التي تنطوي على تجول مئات الأغنام في شكل دائري منذ حوالي 12 يوما على التوالي في منطقة منغوليا الداخلية بشمال الصين".
وأوضح الأستاذ في قسم الزراعة بجامعة هارتبوري في إنجلترا، مات بيل، أن "الأغنام قد تكون بقيت في داخل الحظيرة لفترات طويلة، وهذا قد يؤدي إلى سلوك نمطي، مع الدوران المتكرر بسبب الإحباط من التواجد في مساحة محدودة"، لافتاً إلى أن انضمام أغنام أخرى إلى المسيرة الدائرية هو بسبب أن الأغنام هي "حيوانات قطيعية، وتقوم بما تقوم به الأغنام الأخرى".
Advertisement
ووفقا لدليل "ميرك" البيطري، تهيمن عقلية القطيع على السلوك الاجتماعي للأغنام، فتتحكم في تحركات الحيوانات وتحمي الأفراد من الحيوانات المفترسة من خلال دفعها إلى الفرار من الخطر كمجموعة.
يذكر أن الأغنام تتحرك في دائرة شبه كاملة منذ 4 تشرين الثاني. ومن غير الواضح ما إذا كانت قد توقفت عن الأكل أو الشرب أم لا.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
وفاة والدة مذيع لبناني شهير: "كسرتيلي قلبي يا أمي" (صورة)
Lebanon 24
وفاة والدة مذيع لبناني شهير: "كسرتيلي قلبي يا أمي" (صورة)
06:17 | 2022-11-23
23/11/2022 06:17:53
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ينخفض او يرتفع؟...ما مصير "الدولار" إبتداء من شباط 2023؟
Lebanon 24
هل ينخفض او يرتفع؟...ما مصير "الدولار" إبتداء من شباط 2023؟
06:00 | 2022-11-23
23/11/2022 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر عبر مواقع التواصل بقوّة... ماذا فعل مشجع سعودي بعد الفوز على ميسي؟
Lebanon 24
فيديو ينتشر عبر مواقع التواصل بقوّة... ماذا فعل مشجع سعودي بعد الفوز على ميسي؟
07:22 | 2022-11-23
23/11/2022 07:22:43
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروّعة في السعديات... أطلق النار عليه وأرداه قتيلاً (صورة)
Lebanon 24
جريمة مروّعة في السعديات... أطلق النار عليه وأرداه قتيلاً (صورة)
12:23 | 2022-11-23
23/11/2022 12:23:42
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل يبالغ في انتقاد فرنجية.. فهل ينفصل عن حزب الله؟
Lebanon 24
باسيل يبالغ في انتقاد فرنجية.. فهل ينفصل عن حزب الله؟
04:30 | 2022-11-23
23/11/2022 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
02:00 | 2022-11-24
عرض مذهل في الجوّ... هذا ما فعله الطيارون الروس
00:16 | 2022-11-24
معلقة رياضية شهيرة تتفاجأ بموت أمها على الهواء.. شاهدوا ردة فعلها (فيديو)
23:15 | 2022-11-23
بلدة مكسيكية تدخل موسوعة "غينيس"... هذا ما فعلته
23:00 | 2022-11-23
برجك اليوم
16:00 | 2022-11-23
مفاجأة غير متوقعة عن فتاة فيديو "الشريفة العفيفة وصلت يا بلد"!
14:00 | 2022-11-23
شاب يتعرّض لهجوم من حيوان مفترس... أسقطه أرضاً وحاول التهامه!
فيديو
بثّ مباشر عبر "لبنان 24" لإفتتاح "كأس العالم 2022".. شاهدوا الآن
Lebanon 24
بثّ مباشر عبر "لبنان 24" لإفتتاح "كأس العالم 2022".. شاهدوا الآن
09:41 | 2022-11-20
24/11/2022 10:40:30
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو جديد.. شاهدوا كيف زرعت المتهمة بانفجار إسطنبول القنبلة وهربت مسرعة قبل انفجارها
Lebanon 24
فيديو جديد.. شاهدوا كيف زرعت المتهمة بانفجار إسطنبول القنبلة وهربت مسرعة قبل انفجارها
01:00 | 2022-11-15
24/11/2022 10:40:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة.. تظاهرات وفوضى وإفلاس! (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة.. تظاهرات وفوضى وإفلاس! (فيديو)
00:45 | 2022-11-15
24/11/2022 10:40:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact