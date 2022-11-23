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ظاهرة حيّرت الكثيرين منذ أسبوعين... هذا حلّ لغزها!

Lebanon 24
23-11-2022 | 23:00
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أشار أحد العلماء إلى ان "هناك تفسيراً محتملاً للظاهرة الغريبة التي تنطوي على تجول مئات الأغنام في شكل دائري منذ حوالي 12 يوما على التوالي في منطقة منغوليا الداخلية بشمال الصين".


وأوضح الأستاذ في قسم الزراعة بجامعة هارتبوري في إنجلترا، مات بيل، أن "الأغنام قد تكون بقيت في داخل الحظيرة لفترات طويلة، وهذا قد يؤدي إلى سلوك نمطي، مع الدوران المتكرر بسبب الإحباط من التواجد في مساحة محدودة"، لافتاً إلى أن انضمام أغنام أخرى إلى المسيرة الدائرية هو بسبب أن الأغنام هي "حيوانات قطيعية، وتقوم بما تقوم به الأغنام الأخرى".
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ووفقا لدليل "ميرك" البيطري، تهيمن عقلية القطيع على السلوك الاجتماعي للأغنام، فتتحكم في تحركات الحيوانات وتحمي الأفراد من الحيوانات المفترسة من خلال دفعها إلى الفرار من الخطر كمجموعة.


يذكر أن الأغنام تتحرك في دائرة شبه كاملة منذ 4 تشرين الثاني. ومن غير الواضح ما إذا كانت قد توقفت عن الأكل أو الشرب أم لا.
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