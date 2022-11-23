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منوعات
حكم مستعجل بإعدام متهم باغتصاب وقتل طفلة
Lebanon 24
23-11-2022
|
13:20
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قضت محكمة يمنية، اليوم الأربعاء، بالإعدام بحق متهم باغتصاب وقتل الطفلة مها مدهش (14 عاما) في واقعة وحشية هزت الرأي العام نهاية الأسبوع الجاري.
وأقرت محكمة الميناء بمديرية التواهي، في العاصمة المؤقتة عدن، بإدانة المتهم في قضية قتل المجني عليها الطفلة الحدث مها باسم مدهش.
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وحكمت المحكمة بإعدام المتهم حسن محمد البنجابي، بالرصاص حتى الموت في أولى جلسات القضية.
وعن تهمة الاغتصاب أكد تقرير الطبيب الشرعي أن الطفلة مها لم يتم اغتصابها، بل توفيت نتيجة الخنق ودق رأسها بالجدار أكثر من مرة وتكسير رأسها وفقء عينها بالحجر.
وأوضح التقرير أن الطفلة مها قاومت القاتل وعضت يده وخدشت أجزاء من جسمه.
وفي طلب غريب، طالب المتهم من عدالة المحكمة إعدامه أمام الرأي العام.
وأعلن أولياء دم الطفلة مها باسم مدهش، عقب صدور الحكم على المتهم، موعد تشييعها ودفنها عصر اليوم الأربعاء، في مقبرة الرضوان بالممدارة، وسيتم الصلاة عليها في مسجد الهتاري بالتواهي.
وكانت سلطات الأمن في عدن عثرت على جثة الطفلة مها مدهش الخميس الماضي مدفونة في حوش منزل الجاني بعد أيام من اختفائها في منطقة التواهي غربي المدينة المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد.
(العربية)
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