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برجك اليوم

Lebanon 24
23-11-2022 | 23:00
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الحمل
تحاول أن تكون منفتحاً على الزملاء، إنّ أي تصرف غير أخلاقي يؤدي إلى نتائج قد لا تحتملها
الثور
تفاءل بالخير تجده، بانتظارك أيام مزدهرة فيها نجاح وسعادة وراحة على الصعيد المهني
الجوزاء
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نقطة تحوّل في مسيرتك المهنية تعيد تصويب الأمور لمصلحتك، وهذا ضربة حظ صائبة من جانبك
السرطان
استعد هدوءك واضبط أعصابك، قد تظهر أخطاء وشوائب واشاعات مغرضة بحقّك
الأسد
حاول أن تتقدّم بحذر وتجنّب المشككين في قدراتك، تملك من العزيمة ما يكفي لفرض نفسك على الآخرين
الميزان
افتح قلبك وعينيك، كن ذكياً واطلب المساعدة قبل تأزّم الأمور، لا أعتقد أنّ الحظّ يخذلك، ومن المستحسن اللجوء إلى المرونة
العقرب
يشكل جوبيتير مربعاً جديداً مع بلوتون، وبما أن بلوتون هو كوكبك فقد تشعر بهذه الذبذبات التي تتحدث عن فضيحة ربما أو مشكلة طارئة
القوس
تفوّقك في العمل يزعج بعضهم لكنّه يفرح بعضهم الآخر، وهذا طبيعي حين تكون في دائرة الضوء
الجدي
تشتد حرارة الخلافات لتظهر واقعاً صعباً وبائساً، أما أكثر الأمور تعقيداً وأشدّها وطأة فهي صراحتك التي يعتبرها رب العمل وقاحة وإساءة
الدلو
تحقّق ربحاً، تبدأ جديداً، وتهتم بآفاق واسعة وواعدةـ قد يعرّفك صديق بشخص يثير حماستك
الحوت
جوبيتير يشكل مربعاً شديداً مع بلوتون ما يجعل بعض المفاوضات حول أمر مالي أو مادي صعبة، فيحاول بعضهم مساعدتك
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