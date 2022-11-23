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بلدة مكسيكية تدخل موسوعة "غينيس"... هذا ما فعلته

Lebanon 24
23-11-2022 | 23:15
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دخلت بلدة بيريبان في ولاية ميتشواكان الواقعة في غرب المكسيك، موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، بإعداد أكبر طبق من صلصة "غواكامولي".

وأعد هذا الطبق الضخم حوالي 300 رجل وامرأة في بيريبان، واستغرق الأمر 3 ساعات و30 دقيقة فقط للحصول على 4970 كيلوغراما (حوالي 5 أطنان) من الـ"غواكامولي". وتم إعداد الطبق الضخم من 10 أطنان من الأفوكادو مع البصل والطماطم والفلفل والليمون والكزبرة.
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ويعد ذلك الأمر جزءا من حدث "2022 Avocado Expo" الذي أقيم في بيريبان، وتم بث الحدث مباشرة إلى مسؤولي "غينيس" الذين لم يتمكنوا من الحضور، لكنهم أكدوا الرقم القياسي الجديد.

من جانبه، قال رئيس بلدية البلدة ألفريدو أرويو: "لقد حققنا هدفا صعبا يتمثل في جمع المطلوب لصنع أكثر من 4 أطنان من الـ"غواكامولي"، بالإضافة إلى التحضير، ويعد الانتهاء منه بهذه السرعة أمرا مذهلا".

بالإضافة لذلك، علق رئيس اللجنة المنظمة للحدث مرسيدس سيرفانتس: "كانت النتيجة جيدة جدا، وتفوقت بيريبان على نفسها".

وتفوقت بيريبان على الرقم القياسي السابق البالغ 3788 كيلوغراما، الذي أعده أكثر من 350 شخصا في بلدة تانسيتارو بالمكسيك في 6 أبريل 2018."mexico daily news"


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