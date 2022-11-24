22
o
بيروت
25
o
طرابلس
2
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
19
o
النبطية
23
o
زحلة
22
o
بعلبك
2
o
بشري
21
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
عرض مذهل في الجوّ... هذا ما فعله الطيارون الروس
Lebanon 24
24-11-2022
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
قدّم فريق من الطيارين الروس مؤخرا في سماء ضواحي العاصمة موسكو استعراضا جويا أظهروا فيه حركات بهلوانية ومناورات مذهلة بطائراتهم.
وخلال العرض أظهر طيارو فريق "التحليق الأول" الروسي حركات بهلوانية مميزة بالطائرات، حلقوا فيها على شكل مروحة تدور على خلفية غروب الشمس، كما أذهلو المشاهدين بالألعاب النارية التي أطلقوها من طائراتهم.
Advertisement
وتبعا لقناة RT الروسية فإن العرض جرى في ضواحي العاصمة الروسية موسكو بمناسبة الذكرى 13 على تأسيس فريق الطيران الشهير.
ويعتبر فريق "التحليق الأول" من أشهر فرق الطيران الاستعراضي في روسيا، ويضم طيارين حائزين بطولات على مستوى روسيا وأوروبا والعالم في مجال الطيران الاستعراضي منهم: دميتري ساموخفالوف، وكونستانتين بورافيك، وأوليغ شبوليانسكي، وألكسندر ميخائلوف، وإيرينا ماركوفا، وانطون بيركوتوف."RT"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
فيديو ينتشر عبر مواقع التواصل بقوّة... ماذا فعل مشجع سعودي بعد الفوز على ميسي؟
Lebanon 24
فيديو ينتشر عبر مواقع التواصل بقوّة... ماذا فعل مشجع سعودي بعد الفوز على ميسي؟
07:22 | 2022-11-23
23/11/2022 07:22:43
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروّعة في السعديات... أطلق النار عليه وأرداه قتيلاً (صورة)
Lebanon 24
جريمة مروّعة في السعديات... أطلق النار عليه وأرداه قتيلاً (صورة)
12:23 | 2022-11-23
23/11/2022 12:23:42
Lebanon 24
Lebanon 24
موفد لفرنجية في باريس وباسيل طرح 3 أسماء.. هل "يعيّد" ماكرون في لبنان؟
Lebanon 24
موفد لفرنجية في باريس وباسيل طرح 3 أسماء.. هل "يعيّد" ماكرون في لبنان؟
22:05 | 2022-11-23
23/11/2022 10:05:33
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر صرف الدولار يرتفع... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
سعر صرف الدولار يرتفع... كم بلغ عصر اليوم؟
09:45 | 2022-11-23
23/11/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ضربات جوية لدول ثلاث: حقبة جديدة في الحرب السورية؟
Lebanon 24
ضربات جوية لدول ثلاث: حقبة جديدة في الحرب السورية؟
08:00 | 2022-11-23
23/11/2022 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
05:00 | 2022-11-24
اصطاد سمكة ذهبية عملاقة... كم بلغ وزنها؟ (فيديو)
00:16 | 2022-11-24
معلقة رياضية شهيرة تتفاجأ بموت أمها على الهواء.. شاهدوا ردة فعلها (فيديو)
23:15 | 2022-11-23
بلدة مكسيكية تدخل موسوعة "غينيس"... هذا ما فعلته
23:00 | 2022-11-23
برجك اليوم
23:00 | 2022-11-23
ظاهرة حيّرت الكثيرين منذ أسبوعين... هذا حلّ لغزها!
16:00 | 2022-11-23
مفاجأة غير متوقعة عن فتاة فيديو "الشريفة العفيفة وصلت يا بلد"!
فيديو
بثّ مباشر عبر "لبنان 24" لإفتتاح "كأس العالم 2022".. شاهدوا الآن
Lebanon 24
بثّ مباشر عبر "لبنان 24" لإفتتاح "كأس العالم 2022".. شاهدوا الآن
09:41 | 2022-11-20
24/11/2022 14:16:30
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو جديد.. شاهدوا كيف زرعت المتهمة بانفجار إسطنبول القنبلة وهربت مسرعة قبل انفجارها
Lebanon 24
فيديو جديد.. شاهدوا كيف زرعت المتهمة بانفجار إسطنبول القنبلة وهربت مسرعة قبل انفجارها
01:00 | 2022-11-15
24/11/2022 14:16:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة.. تظاهرات وفوضى وإفلاس! (فيديو)
Lebanon 24
ليلى عبد اللطيف تطل بتوقعات جديدة.. تظاهرات وفوضى وإفلاس! (فيديو)
00:45 | 2022-11-15
24/11/2022 14:16:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact