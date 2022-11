معلقة رياضية شهيرة تتفاجأ بموت أمها على الهواء.. شاهدوا ردة فعلها (فيديو)

تلقت الناقدة ولاعبة كرة القدم نادية نديم خبر وفاة والدتها على الهواء مباشرة، في موقف صعب للغاية.

فقد توفيت الأم بعد اصطدامها بشاحنة، وتلقت الشابة المعروفة، الخبر خلال بث إحدى حلقاتها في إحدى مباريات كأس العالم، ما أجبرها على وقت البث بشكل فوري.

"أغلى ما أملك"

وأعلنت الشابة أن والدتها رحلت عن 57 عاماً، كما كتبت في بيان على تويتر وإنستغرام: "قتلت أمي صباح الثلاثاء بشاحنة.. كانت في طريق عودتها من صالة الألعاب الرياضية".

وأكدت أن كلماتها عاجزة عن التعبير، حيث فقدت أغلى ما تملك في حياتها، وفق تعبيرها.

وقالت نديم إن جنازة والدتها ستقام قريباً، مطالبة الناس بالقدوم: "تعالوا وأظهروا لها الحب والاحترام والصلاة التي تستحقها".

V



Advertisement

ITV World Cup pundit Nadia Nadim tells how she 'lost the most important person' who 'gave me life not once but twice' after learning while on air that her mother who took her to safety from the Taliban had been killed in a horror digger crash====== https://t.co/G3sOtlCsxz

— Επικαιρότητα - V - News (@triantafyllidi2) November 24, 2022

فرّت من أفغانستان

يذكر أن نديم المولودة في أفغانستان وترعرعت في الدنمارك، كانت تمثّل الدنمارك على المستوى الدولي ضمن فريق ITV في مباراة بلادها ضد تونس يوم الثلاثاء الماضي حينما جاءها الخبر، وفق تقرير لصحيفة "ديلي ميل".

وعندما كانت طفلة، فرت نجمة كرة القدم من أفغانستان مع والدتها وشقيقاتها بعد أن أعدم والدها على يد طالبان.

(العربية)