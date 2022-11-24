فلوسي تدخل "غينيس"... أكبر قطة حية في العالم!

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إعترفت موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، بفلوسي، المولودة في عام 1995، على أنها أقدم قطة حية في العالم.وعلى الرغم من كونها صماء وضعيفة البصر، وُصفت فلوسي بأنها "حنونة ومرحة وحلوة".وقالت مقدمة الرعاية الخاصة بفلوسي، فيكي غرين: "علمت منذ البداية أن فلوسي قطة خاصة، لكنني لم أتخيل أنني سأتشارك في ذات المنزل مع حامل لقب غينيس للأرقام القياسية".من جانبها، قالت منسقة فرع حماية القطط، في مدينة كروبورو البريطانية: "شعرنا بالدهشة عندما أظهرت سجلات الأطباء البيطريين أن فلوسي تبلغ من العمر 27 عاما تقريبا".ولا يزال أمام فلوسي طريق طويل لتحطيم الرقم القياسي لأكبر قط، والذي توفي بعد بلوغه 38 عاما.ويبلغ متوسط عمر القطط، غالبا ما بين 4 سنوات حتى 18 سنة، علما أن 27 سنة بعمر القطط تبلغ 124 سنة إذا ماتم قياسها بعمر البشر.