

يوم للتجديد والتفاؤل فيه يكون الحظ حليفك.. يحمل أيضاً بداية فترة فيها تغييرات لصالحك ..عندك ماهو مفرح بحياتك الشخصيّة و قد تتعرف على أشخاص جدد يساندوك ..الوقت ملائم للقيام بنشاط اجتماعي وكذلك للسفر وتغيير الروتين .

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الثور

لو أنّ الحظوظ خفيفة بهذا اليوم وتفضّل أن تكون منعزل حيث يقلّ كلامك وتراقب مايجري عن بعد.. لكنّ الناحية الماديّة بأحسن مراحلها ..خلال يومك هذا يخفّ نشاطك وتميل للكسل ولاترغب بالتواجد الاجتماعيّ فتبتعد عن الجميع وتحب أن تبقى مع نفسك ..



الجوزاء

تبدأ لديك مرحلة جيّدة مهمّة فيها أمور تتغيّر بسبب تطورات فلكيّة منتظرة حيث الزوايا تحمل تغييرات حتميّة.. وبهذا اليوم يعطيك قمر القوس تطورات إيجابية ..أيضاً وقت مناسب للمشاركة والحياة الإجتماعية و تظهر مرونة بتعاملك و تتفهّم من حولك ..تتحسّن صحتك وتبدو محبوباً.. الحمليوم للتجديد والتفاؤل فيه يكون الحظ حليفك.. يحمل أيضاً بداية فترة فيها تغييرات لصالحك ..عندك ماهو مفرح بحياتك الشخصيّة و قد تتعرف على أشخاص جدد يساندوك ..الوقت ملائم للقيام بنشاط اجتماعي وكذلك للسفر وتغيير الروتين .الثورلو أنّ الحظوظ خفيفة بهذا اليوم وتفضّل أن تكون منعزل حيث يقلّ كلامك وتراقب مايجري عن بعد.. لكنّ الناحية الماديّة بأحسن مراحلها ..خلال يومك هذا يخفّ نشاطك وتميل للكسل ولاترغب بالتواجد الاجتماعيّ فتبتعد عن الجميع وتحب أن تبقى مع نفسك ..الجوزاءتبدأ لديك مرحلة جيّدة مهمّة فيها أمور تتغيّر بسبب تطورات فلكيّة منتظرة حيث الزوايا تحمل تغييرات حتميّة.. وبهذا اليوم يعطيك قمر القوس تطورات إيجابية ..أيضاً وقت مناسب للمشاركة والحياة الإجتماعية و تظهر مرونة بتعاملك و تتفهّم من حولك ..تتحسّن صحتك وتبدو محبوباً..



يومك محمّل بالمسؤوليات والعمل حيث يزداد شعورك بالتعب وتتوتّر بسبب بذل جهد إضافي ..لذلك حاول أن تسترخي ولاتكن مدمن عمل ..تذكّر أنه أمر مؤقت وبإمكانك أن تكون إيجابيّ وتكتفي بالشيء المهمّ واجعل افكارك إيجابية ..لديك حظوظ ماديّة و ماليّة تنتظرها ..



الأسد

يوم يعتبر للحظّ ونفسيّاً تشعر براحة وانسجام وقبول ضمن محيطك ..حيث تتأقلم بكلّ الظروف وتحاول أن تفعل كلّ ما يجعلك سعيداً ويسلّيك.. تبدو مليئاً بالطاقة ومتفائل وتميل للمرح وصراحتك ليست جارحة.. وقت مناسب للتسوّق والتجديد وزيارة او استقبال الناس .



العذراء

يبدو أمامك يوماً صعباً بنواحي معينة مثل حدوث توتّر مع المحيطين بك.. قد تكون متقاعس أكثر وكسولاً .. تُبدِي ترددّ بكلّ خطواتك ومزاجي وعندك هموم عائلية ..أنصحك أن لا تبالغ بتضخيم الصعوبات وخاصة العائليّة منها ..الحلول تكون ابتداءً من اليوم التالي مساءً ..



الميزان

خلال يومك ستبدو نشيطاً متفائلاً حيث تعيش الحياة الإجتماعيّة واتصالاتك كثيرة وتحصل على معلومات تفيدك ..الحظّ يكون معك وتقوم ببعض التنقلات القريبة ..إذاً موعدك مع نهار حافل مسلّي ولايوجد وضع روتينيّ. السرطانيومك محمّل بالمسؤوليات والعمل حيث يزداد شعورك بالتعب وتتوتّر بسبب بذل جهد إضافي ..لذلك حاول أن تسترخي ولاتكن مدمن عمل ..تذكّر أنه أمر مؤقت وبإمكانك أن تكون إيجابيّ وتكتفي بالشيء المهمّ واجعل افكارك إيجابية ..لديك حظوظ ماديّة و ماليّة تنتظرها ..الأسديوم يعتبر للحظّ ونفسيّاً تشعر براحة وانسجام وقبول ضمن محيطك ..حيث تتأقلم بكلّ الظروف وتحاول أن تفعل كلّ ما يجعلك سعيداً ويسلّيك.. تبدو مليئاً بالطاقة ومتفائل وتميل للمرح وصراحتك ليست جارحة.. وقت مناسب للتسوّق والتجديد وزيارة او استقبال الناس .العذراءيبدو أمامك يوماً صعباً بنواحي معينة مثل حدوث توتّر مع المحيطين بك.. قد تكون متقاعس أكثر وكسولاً .. تُبدِي ترددّ بكلّ خطواتك ومزاجي وعندك هموم عائلية ..أنصحك أن لا تبالغ بتضخيم الصعوبات وخاصة العائليّة منها ..الحلول تكون ابتداءً من اليوم التالي مساءً ..الميزانخلال يومك ستبدو نشيطاً متفائلاً حيث تعيش الحياة الإجتماعيّة واتصالاتك كثيرة وتحصل على معلومات تفيدك ..الحظّ يكون معك وتقوم ببعض التنقلات القريبة ..إذاً موعدك مع نهار حافل مسلّي ولايوجد وضع روتينيّ.

العقرب

بهذا اليوم تكون محظوظ ماليّاً لكن انتبه لنفقاتك الكثيرة وحاول أن تكون عقلانيّاً بمصروفك ..الناحية النفسيّة أفضل وتميل للإسترخاء والترفيه ..تبدو غير قابل للإقناع وانتبه بطريقة كلامك أن تستفزّ الآخرين.. لديك فترة مبشّرة بتطورات مهمّة وإيجابية خاصّة ماديّاً .



القوس

يستمرّ القمر عبوره مجموعتك النجميّة ما يعطيك ارتياحاً كبيراً.. بيومك هذا تتمتّع بالجاذبيّة وتميل للتغيير وتشعر بالراحة النفسية فهو الوقت الأمثَل للتجديد.. تكون أكثر ثقة بالنفس والقدرات ..حظوظك المادية أفضل خلال الاسبوع هذا.



الجدي

لديك فترة ماليّة ومهنيّة جيدة حاول أن تستغلّها إذ أنّ زوايا مهمّة تنشّط جداً بيت أموالك خاصة السيولة و هو أمر منتظر.. لكن خلال يومك ربما تجد بعض الصعوبات وتشعر بأنّك متشائم ..عليك الحذر بشكل عام و انتبه لكلامك وأفعالك ربما يكثر الذين ينتظروك على غلطة.. كذلك يفضَّل تأجيل الشراء والبيع.



الدلو

حظوظك هي الأفضل خلال اليوم حيث تشعر بارتياح نفسيّ وطاقة كبيرة لإنجاز الكثير من الأمور ..تتمتّع بالذكاء وتبدو سريع البديهة لمّاحاً.. تكون ثقتك عالية ومتحررّ الفكر ..تهتمّ بمظهرك وتتشارك الأوقات مع أصدقاء مقرّبين.. كما عندك فوائد مادية جيدة .

الحوت

يوم لابأس به يحمل مسؤوليات أكثر فتهتمّ بأمور المعيشة والحياة العائليّة ..تستطيع تحقيق نجاح اجتماعيّ ويكون نجمك محبوب وتجد كلّ القبول من الآخرين ..قادر خلال النهار أن تنظّم أمورك ..المواقف تتطلّب منك أن تظهر دبلوماسيّة ومرونة بتعاملك .