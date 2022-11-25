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منوعات

"وحش غريب"... مشاهد مخيفة يوثقها احد الصيادين

Lebanon 24
25-11-2022 | 02:00
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قال الصياد، آيون أوفاودههاجين، 58 عاما إنه اكتشف شكلا أسودا بطول 10 أقدام مع حدبة منحنية وذيل في بحيرة لوخ نيس، بمقاطعة دونيجال، الإيرلندية.

وأضاف أنه أصيب بصدمة حياته عندما رأى الشكل الغامض يتحرك على سطح الماء.
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وأوضح قائلاً: "لقد لاحظت وجود حركة، وشكل أسود طويل، وبدأت على الفور تسجيل الفيديو، لقد شعرت بالإثارة لأنها بقيت على سطح الماء، تتحرك ببطء شديد".

وأضاف: "هذا الكائن لم يكن سمكة، كان يتحرك بسرعة مسيطر عليها، أعتقد أنه كائن حي، أنا أؤمن بوحش البحيرة بعد أن شاهدت مشهدا حيا مماثلا في يوليو 1987.

ووصف آيون ما رآه بأنه "كائن غريب المظهر للغاية"، قائلا: "هناك ذيل باللون الرمادي، وهناك سنام أسود دائري منحني في المنتصف، وما يشبه الزعنفة بالقرب من المقدمة".

وتابع: لا أعتقد أن هناك أي شيء نعرفه اليوم في بحيرات وبحار العالم يشبه ذلك الشكل، إحدى الفرضيات لوجود وحش بحيرة لوخ نيس هي أنه نوع غير معروف. "سكاي نيوز عربية" 
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