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صور مذهلة لأجنة الحيوانات... ما مدى صحتها؟

Lebanon 24
25-11-2022 | 05:00
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يتداول مستخدمون وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي صورا يُزعم إنها "لأجنة حيوانات في أحشاء أمهاتها"، حصدت مئات المشاركات.

ويظهر في الصور على ما يبدو أنها أجنة لدلفين وفيل وغيرها من الحيوانات في أحشاء أمهاتها.
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وجاء في التعليق المرافق "صور ملتقطة للحيوانات في الرحم".

صورة مضللة
وأرشد البحث عن هذه الصور أنها غير حقيقية، والنسخ الأصلية منها منشورة على موقع متخصص في نشر صور وفيديوهات متحركة للمصور السينمائي الحائز جوائز عدة ديفيد بارلو.
 


وأوضح الموقع أن الصور عبارة عن نماذج فنية صممت بهدف تزويد صانعي الأفلام بلقطات المؤثرات العلمية التي من الصعب تصويرها على أرض الواقع لاستخدامها في أعمالهم.

والنماذج في العلوم هي عادة تمثيلات مبسطة لواقع متخيل يتيح تطوير التوقعات واختبارها بالتجربة. "الحرة"
 
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