صور مذهلة لأجنة الحيوانات... ما مدى صحتها؟

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يتداول مستخدمون وصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي صورا يُزعم إنها "لأجنة حيوانات في أحشاء أمهاتها"، حصدت مئات المشاركات.ويظهر في الصور على ما يبدو أنها أجنة لدلفين وفيل وغيرها من الحيوانات في أحشاء أمهاتها.وجاء في التعليق المرافق "صور ملتقطة للحيوانات في الرحم".صورة مضللةوأرشد البحث عن هذه الصور أنها غير حقيقية، والنسخ الأصلية منها منشورة على موقع متخصص في نشر صور وفيديوهات متحركة للمصور السينمائي الحائز جوائز عدة ديفيد بارلو.