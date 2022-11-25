القبض على رجل أعمال هارب بحقّه 250 سنة سجن... من هو؟

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كشفت مصادر قضائية أن جهات التحقيق في القاهرة قررت حبس رجل الأعمال محمد عبد المحسن الممثل القانوني ومدير شركة الحديثة للتشييد والاستثمار العقاري لاتهامه في 192 حكم.وتم القبض على رجل الأعمال بسبب قضايا شيكات وتبديد صادرة من نيابات مدينة نصر بإجمالي 250 سنة سجن.(روسيا اليوم)