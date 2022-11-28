معلق عربي شهير يبكي على الهواء بسبب والدته (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة تأثر وبكاء معلق كرة القدم العماني الشهير خليل البلوشي، بمداخلة لوالدته على الهواء مباشرة.



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🔴 "فاجأنا خليل بصوت والدته الله يحفظها"



🔺في موقف معبر جدا #خليل_البلوشي متأثرا باتصال ودعوات ودعم والدته التي ظهرت في صورة وهي تتابعه وتدعم حضوره القوي في #مونديال_قطر2022

