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تحت الماء... هكذا عزف على البيانو (فيديو)

Lebanon 24
13-12-2022 | 23:00
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نشر المدون الشهير على الإنترنت Joe Jenkins مقطع فيديو قرر فيه إبهار جمهوره هذه المرة بعزف البيانو تحت الماء.

ويظهر في المقطع كيف تعاون المدون مع فريق التصوير على إنزال البيانو إلى الماء، ومن ثم ارتدى بدلة غوص وعزف تحت الماء لحن أغنية " Under The Sea" الشهيرة في برامج الأطفال.
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ويشتهر Joe Jenkins بقناته على اليوتيوب التي ينشر فيها مقاطع مسلية يعزف فيها الموسقى في أماكن لا يتوقعها أحد، حيث ظهر في أحد الفيديوهات وهو يعزف البيانو على متن منطاد، ومرّة عزف أغنية "River Flows in You" حيث وضع البيانو في مياه النهر."تليغرام"




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