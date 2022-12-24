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كائنات غامضة حيّرت العلماء.. أحدها يشبه "السباغيتي" (صور)

Lebanon 24
24-12-2022 | 14:00
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كشف علماء في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأميركية، عن بعض أغرب الأشياء التي وقعت أعينهم عليها تحت سطح الماء، ومن بينها 3 كائنات غامضة لا يزالون في حيرة من أمرهم بشأنها.

 
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ونشرت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، تغريدة على "تويتر"، شملت "3 ألغاز بحرية"، معلقة عليها بالقول: "يغطي محيطنا 70 بالمئة من سطح الأرض، ومع ذلك فقد اكتشفنا جزءًا صغيراً مما يقع في أعماقه".
 
 
 
وتابعت: "لذا لا توجد صدمة عندما نواجه، كثيرا، أشياء تثير حيرة حتى أكثر العلماء خبرة".
 
 
وتأتي الصور من الرحلات الاستكشافية السابقة لسفينة "Okeanos Explorer"، التي تديرها الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، وهي سفينة أبحاث مجهزة لمسح أعماق المحيط بمركبة تعمل عن بعد.
 
 
 
وتظهر الصورة الأولى، مرجان من اللون الأحمر الزاهي مع "كائن حي خيطي أخضر غريب" مرتبط به. ويشبه الكائن الحي "السباغيتي"، وتم العثور عليه على عمق 520 متراً في المحيط الهادئ.


وعادة لا توجد النباتات في هذا العمق بسبب قلة الضوء، لذا تكهن فريق العلماء أنه قد يكون نوعاً من الإسفنج، أو ربما نوعاً من الطحالب التي علقت على الشعاب المرجانية.


الصورة الثانية تعود لمجموعة من "أشياء كروية وريشية هشة، تبدو وكأنها كلها في كومة". وتم العثور عليها على عمق 2750 مترا على طول سلسلة "فينا ناغو" ( Fina Nagu) البركانية في المحيط الهادئ.


وتكهن العلماء بأن ما عثروا عليه قد يكون عبارة عن مستعمرات من "hydroids" أو "bryozoans"، وهما نوعان من اللافقاريات البحرية.


أما المخلوق الغامض الأخير فمميز بالفعل بسبب شكله، إذ يشبه دودة حمراء ساطعة، مع حزمة من الكرات الحمراء المرفقة به.

وتم رصد الكائن أيضاً في المحيط الهادئ، بالقرب من جونستون أتول جنوب غربي هاواي. ووصفته الإدارة بأنه "كائن يسبح غير معروف".
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