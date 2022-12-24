كائنات غامضة حيّرت العلماء.. أحدها يشبه "السباغيتي" (صور)

كشف علماء في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأميركية، عن بعض أغرب الأشياء التي وقعت أعينهم عليها تحت سطح الماء، ومن بينها 3 كائنات غامضة لا يزالون في حيرة من أمرهم بشأنها.





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ونشرت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، تغريدة على "تويتر"، شملت "3 ألغاز بحرية"، معلقة عليها بالقول: "يغطي محيطنا 70 بالمئة من سطح الأرض، ومع ذلك فقد اكتشفنا جزءًا صغيراً مما يقع في أعماقه".

وتابعت: "لذا لا توجد صدمة عندما نواجه، كثيرا، أشياء تثير حيرة حتى أكثر العلماء خبرة".

وتأتي الصور من الرحلات الاستكشافية السابقة لسفينة "Okeanos Explorer"، التي تديرها الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، وهي سفينة أبحاث مجهزة لمسح أعماق المحيط بمركبة تعمل عن بعد.

Mystery Monday! Our ocean covers 70% of Earth's surface — yet we've explored just a small fraction of what lies beneath. So no shock that we often encounter things that stump even the most seasoned scientists... pic.twitter.com/q53M1dOjOk — NOAA Ocean Exploration (@oceanexplorer) December 19, 2022