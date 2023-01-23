كاميرات المراقبة تكشف واقعة مروّعة داخل مستشفى... هذا ما فعلته ممرضة بـ11 رضيعاً!

أثارت واقعة وثقتها كاميرات المراقبة في أحد المستشفيات السعودية غضبا واسعا، حيث اعتدت ممرضة على مجموعة من الرُّضع.

وقالت النيابة العامة السعودية إنه "بالاطلاع على كاميرات المراقبة لغرفة حضانة الرضع تبين قيام المذكورة بممارسة عملها بقوة وعنف جسيمين على أحد الرضع".

Advertisement

وأضافت "كما تم رصدها بالاعتداء على وجهه بالضرب 3 مرات متجاوزة بذلك مسؤوليات وظيفية ومهام صحية بالجناية عمدا على أطفال حديثي الولادة معدومي الإرادة ومسلوبيها".

وأشارت "كشفت إجراءات التحقيق قيام المذكورة بتكرار ارتكاب الأفعال الآثمة محل التجريم على 11 طفلاً رضيعاً مبررة ذلك بزعم ضغوطات العمل"، مؤكدة أنها قررت سجنها لمدة 5 سنوات. (سبوتنيك)