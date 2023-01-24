Advertisement

منوعات

تمساح يحمل جثة طفل... اليكم ما حصل

Lebanon 24
24-01-2023 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1031618-638101386955657308.jpg
Doc-P-1031618-638101386955657308.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صُدم سكان بلدة موارا جاوا الإندونيسية بظهور تمساح ضخم يحمل على ظهره جثة طفل غارق أخفقت عائلته في العثور عليه.

وحسب ما أظهره فيديو، بثه التلفزيون الإندونيسي، فإن التمساح كان يحمل على ظهره جسد طفل صغير، ثم قام بـ"تسليمه" إلى فريق البحث والإنقاذ، الذي كان على متن قارب صغير.
Advertisement

واختفى التمساح على الفور في مجرى النهر، بعد أن سحب شخصان جثة الطفل من الماء.

وقام فريق البحث والإنقاذ بنقل الجثة على الفور إلى البر.

وتم، في وقت لاحق، التعرف على جثة الطفل محمد زياد وجاية، البالغ من العمر 4 سنوات.

هذا ولم يتم العثور على أي إصابات أو جروح في جسد الطفل، باستثناء عضة في الظهر، كان على التمساح أن ينفذها لحمل الجثة من مياه النهر إلى القارب.

وسبق أن أفيد بأن الطفل قد غرق في نهر محكام بينما كان يلعب بمفرده خلف منزله في موارا جاوا. (سكاي نيوز عربية) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
08:00 | 2023-01-24
06:15 | 2023-01-24
02:00 | 2023-01-24
00:26 | 2023-01-24
23:08 | 2023-01-23
23:00 | 2023-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website