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منوعات
بعد وفاته... سيدة ترى زوجها
Lebanon 24
24-01-2023
|
00:26
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ادعت امرأة أنها رصدت زوجها في فيديو ترويجي لمطعم هندي رغم أنه توفي عام 2014.
وضج موقع المطعم Spice Cottage، الواقع في قرية ويستبورن، غرب ساسكس، بتعليقات رواد وسائل التواصل الاجتماعي على اللقطات التي قال المطعم إنها صُورت في وقت سابق من هذا الشهر.
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وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يمكن رؤية داينرز يتناول وجبة الطعام بينما يتجول الموظفون بين مرتادي المطعم في مقطع الفيديو، والذي ينتهي بجولة من التصفيق للموظفين.
ونشر المقطع على صفحة الفيسبوك الخاصة بالمطعم، حيث علقت لوسي واتسون: "كم عمر اللقطات؟ زوجي الراحل وابنه في اللقطة الأولى وتوفي عام 2014؟".. وجاء رد من المطعم، قال: "مرحباً لوسي، آسف لسماع هذا. تم تسجيل هذه اللقطات الأسبوع الماضي".
نشر المطعم مقطع الفيديو في 16 يناير مع الفقرة التالية: "عام جديد، مزاج جديد! خلال الأسابيع القليلة الماضية، عملنا بجد لجعل تجربة تناول الطعام لدينا لا تُنسى.. انضم إلينا للحصول على مزيج مثالي من النكهات الرائعة، مع أطباق كلاسيكية وفريدة من نوعها مستوحاة من وصفات العائلة القديمة".
تلقى المطعم مئات التعليقات من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، الذين تبادلوا النظريات حول الغموض الغريب.. وبقيت التساؤلات من دون أي توضيح إن من السيدة واتسون أو المطعم.(العربية)
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