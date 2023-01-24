توقعات جديدة من ماغي فرح لم تعلن عنها.. اليكم ما ينتظر مواليد هذه الابراج

Advertisement

ماذا ينتظرك في الأسبوع الرابع من شهر كانون الثاني 2023، على الصعيد المهني؟ وكيف ستسير الأمور في حال كان هناك مشاريع مؤجلة؟ تساؤلات كثيرة تجيب عليها عالمة الفلك وخبيرة الأبراج ماغي فرح، بحسب موقع "الجميلة":برج الحملتطل في بداية الأسبوع هذا على فترة ممتازة حتى تبحث في سفر أو بلقاء بعض الغرباء أو الأجانب أو حتى الترويج لمنتوجات لك أو لأعمالك. تسمح لك المستجدات في فرض قرارك وتوسيع نشاطاتك ومشاريعك. تُنوّرك الشمس الموجودة في برج الدلو وتزودك بمعنويات حتى تحرز النجاح. تُمتّن علاقاتك وتفتح أمامك مجالات كثيرة للنجاح. يكون من الأفضل لك توسيع دائرة اتصالاتك خارج محيطك الاعتيادي. تحالفك الحظوظ لتتسلم منصباًبرج الثورتكون المعلومات مفيدة جداً لتحسين أوضاعك المهنية ولوضع هيكلية جديدة في العمل والانطلاق من موقع قوي جداً. تطرأ أحداث لمصلحتك ربما أو تشعر أنّ فترة الضغوطات بدأت في الانحسار حتى تُنهي الشهر مع أربعة أيام جيدة جداً، خاصةً بين يومي السبت 28 والاثنين 30. تتبلور أمور بصورة واضحة وإيجابية وتأخذ مبادرات مهمة في المجال المهني وتوسع اتصالاتك نحو الخارج أو يأتيك دعماً أنت بحاجة له أو قد يكون هناك إشارة لسفر معين ستقوم فيه أو ربما لعمل من بلدك مع الخارج.برج الجوزاءتكون بداية الأسبوع هذا جيدة إذا أردت التعاطي مع الشأن العام أو مع من حولك وتُعطي رأيك والاجتماع مع بعض شركاء تحتاج إليهم أو للإدلاء بمعلومات أو بشهادة. قد يطرأ تغيير يُربكك قليلاً في البداية ثم يتدخل البعض وتشعر أنهم قادرون على مساعدتك ويحصل شيئاُ معهم ربما تستفيد منه ويُسهّل أمامك بعض الإجراءات. تتبدل اتجاهاتك في الوقت هذا خاصةً ابتداءً من يوم السبت 28، بفضل كوكب ماركور الذي يُحدث طالعاً جيداً مع أورانوس بين يومي السبت 28 والثلاثاء 31. ما يعني رحلة إلى الخارج أو حظ مع وضع قانوني أو دراسة. قد تحظى بمكافأة أو تتلقى هدية أو تنعم بأوقات جيدة جداً يوم الثلاثاء 31.برج السرطانلديك أعمال جيدة في الأسبوع هذا وتحضير لاحتمالات قد توسع أعمالك وتجعلها منتشرة أكثر من السابق. يجب أن تسعى وتعمل ولا تترك الساحة خالية من بصماتك ولا تتكل أو تكلف أحداً. من الممكن أن تحتل مركزاً أو تنال مكافأة أو تفرح بجديد بين يومي الثلاثاء 24 والأربعاء 25. قد تحقق استثماراً ناجحاً أو تتوصل إلى اتفاق.برج الأسدحاول أن ترفض مهمة تُطلب منك في بداية الأسبوع هذا. لا توقع على عقد ولا تدخل في شراكة ولا توسع أعمالك حتى لا تندم. قد تنفذ عملاً ناجحاً جداً بين يومي الخميس 26 والجمعة 27.برج العذراءترعاك الكواكب إذا كان لديك عمل إبداعي أو فني، لكن يجب أن تدقق في المعلومات وحتى في الحسابات مع تراجع ماركور خاصةً بين يومي الثلاثاء 24 والأربعاء 25. كن حذراً من بعض الأشخاص الذين سيحاولون كسر شوكتك خلال هذين اليومين. يجب أن تنظم أوضاعك وتتراجع قليلاً حتى تحضر نفسك لمرحلة جديدة. سيكون الفراغ ممراً إلزامياً لمعرفة قدراتك وتحديد خياراتك.برج الميزانتُعتبر بداية الأسبوع هذا من أفضل أيام الشهر وربما شعرت بذلك في أواخر الأسبوع الماضي. تُعد الفترة هذه جيدة ومُنتجة وقد تتخذ خلالها قرارات أو مبادرات مفيدة جداً، وتوسع دائرة اتصالاتك، وربما تُنجز عملية مالية كبيرة. إياك وإهمال أي فرصة في هذه الأثناء. يكون العمل كثيراً ابتداءً من الثلاثاء 24. قد توقع على عقود أو تتاح لك فرصة التعامل مع أشخاص مميزين جداً. حاول أن تكون إيجابياً وانتظر بعض الترددات الإيجابية على عمل سابق لك.برج العقربتقع الفترة المناسبة بين يومي الثلاثاء 24 والأربعاء 25، لأنك ستجد منفعة لك في عملية جديدة. تُقدم على عمل تجاري ناجح أو تُوقّع على عقد أو تتفاوض بطريقة ماهرة من أجل عمل أو تسوية في قضية مهنية إذا كنت تعمل في مجال السياحة والصناعة. تحقق نجاحاً كبيراً وتكون مُلمّاً ببعض الأمور التي يجهلها الآخرون من خلال معرفتك وخبرتك السابقة. انتبه من بعض العداوات بين يومي السبت 28 والاثنين 30.برج القوسحاذر من سوء تفاهم ونزاعات حادة مع المحيط المهني بين يومي الثلاثاء 24 والأربعاء 25. حاول أن تكون شفافاً بعروضك وطالب الآخرين بصراحة مطلقة وبوضوح ومن دون استعجال. تتوصل إلى التزام أو إنجاز ناجح بين يومي الخميس 26 والجمعة 27. حاول تجنب النقاشات ولا تعبر عن أفكارك ولا تكون واضحاً في نواياك. حافظ على أسرارك وتجنب أي مواجهة يوم الثلاثاء 31، لأنه يوم معاكس وعليك الانتباه من التسرع في آرائك أو مطالبة الفريق الآخر بقرار نهائي.برج الجديلديك فترة جيدة وخبر مناسب، وابتداءً من يوم الثلاثاء 24، يكون لديك هدف جديد وعليك العمل من أجله. تعالج مشكلة بين يومي الثلاثاء 24 والأربعاء 25 بهدوء وأسلوب رقيق. تعاكسك الأفلاك قليلاً يومي الخميس 26 والجمعة 27. نظم أمورك ولا تهمل التفاصيل ولا تحاول أن تقوم بجهود عقيمة. خذ قراراتك بين يومي السبت 28 والاثنين 30، لأنّ الأمور ستكون أمامك أسهل بكثير.برج الدلويحمل يومي الخميس 26 والجمعة 27، آمال جديدة. في الأجواء تأسيس لشركة أو عمل مهم مع شخص تثق به وبقدراته وجديته. تكبر الأحلام والطموحات ويرعاك المحيط. لكن حاذر من احتكاكات بين يومي الجمعة 27 والاثنين 30. لا تهمل بعض التفاصيل وكن مستعداً لتقبل بعض المعاكسات. تُنهي الأسبوع هذا مع يوم واعد جداً وهو الثلاثاء 31.برج الحوتلديك في الأسبوع هذا يومين واعدان هما الثلاثاء 24 والأربعاء 25. تتحلى خلالهما بالثقة في النفس وتتمكن من إحراز ربح مادي أو معنوي. ابتداءً من الأحد 22 قد يكون الجو المهني متوتراً قليلاً. العلاقة السليمة في العمل هي مصدر سلام ووحي ونجاح. حاول توطيد علاقاتك وإياك وإهمال بعض التفاصيل التي تحتاج إلى دراسة معمقة. قد تحصل على مبلغ من المال بين يومي الخميس 26 والأحد 29. تُنجز في الوقت هذا مهمة وتحصل على أخبار مفيدة جداُ لأعمال عليك تطويرها. (الجميلة)