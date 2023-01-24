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طاه يرمي صراصيراً في مطبخ المطعم الذي يعمل فيه... ما السبب؟

Lebanon 24
24-01-2023 | 08:00
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أطلق طاه غاضب 20 صرصورا في مطبخ المطعم الذي يعمل فيه في بريطانيا، بعد أن دخل في خلاف مع صاحب المطعم بسبب عدم دفع أجر إجازة له.

واستمعت المحكمة إلى توم ويليامز، البالغ من العمر 25 عاما بعدما هدد بإطلاق "قنبلة صراصير" في المطبخ، بعد أن رفض صاحب الحانة في مدينة "لينكولن" شرق إنكلترا دفع أجره.
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وقال المدعي العام ديفيد إيغر إن ويلايمز نفذ تهديده بعد يومين في الحانة التاريخية التي يعود تاريخها لأكثر من 170 عاما، مضيفا: "دخل ويليامز المكان وأطلق عددا من الصراصير.. إنها أنواع من الصراصير غير المتوطنة هنا وتستخدم لإطعام الثعابين".

وتوصلت المحكمة إلى أن الموظفين في الحانة اتصلوا على الفور بصحة البيئة ومكافحة الآفات وأغلقوا الحانة.

وقال صاحب الحانة، في بيان قرأه إيغر، "إن تأثير ما قام به المتهم على الموظفين والعائلات كبير.. الأمر لا يتعلق فقط بالشؤون المالية للشركة، بل كان الأمر يتعلق بكيفية انزعاج بقية الموظفين، وخاصة فريق المطبخ، مما حدث".

وأضاف البيان أن الموظفين الذين لديهم أطفال تأثروا بشكل خاص، إذ اضطروا إلى التأخر في تنظيف المطبخ ولم يعد بإمكانهم وضع أطفالهم في الفراش في وقت مبكر من تلك الليلة.

وتم إبلاغ المحكمة بأن الحانة دفعت 22 ألف جنيه إسترليني (26 ألف دولار) لشركة التأمين الخاصة بها لتغطية الضرر الناجم عن ذلك.

وبدوره، قال محامي الدفاع جيريمي جينس: "هذه قضية مليئة بخيارات سيئة من قبل المتهم... كان هناك نزاع مشروع واتخذ قرارا سيئا بدلا من التصالح للحصول على بعض التعويض"، لافتا إلى أن ويليامز كان غاضبا لأنه كان بحاجة إلى المال لإعالة ابنه الصغير، الذي كان تحت وصايته منذ أن كان يبلغ من العمر 23 عاما، ما أدى إلى الخلاف.

ولدى ويليامز أربع مخالفات سابقة وهي الضرب وحيازة سلاح أبيض والسكر وإحداث فوضى، وقد حكمت القاضية عليه بالسجن 17 شهرا مع وقف التنفيذ لمدة عامين قائلة له: "هذه فرصتك الأخيرة. إذا انتهكت هذا سأعيدك إلى هنا". (روسيا اليوم)
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