الحمل

تبحث هذا اليوم عن الفرصة المناسبة التي تساعدك على تحقيق مشاريعك الكبيرة لتبرهن أنك على قدر المسؤولية

الثور

حاول أن تحمي نفسك من الأخطار التي قد تحيق بك، ولا تقدم على تحدّيات أو تصرّفات عشوائية

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الجوزاء

أجواء العمل الجيّدة ضرورية بغية التمكّن من إنجاز الأعمال المطلوبة منك بجدارة ونجاح

السرطان

تعيش هذا اليوم تجدداً وتتاح أمامك حرية التصرف كما تريد في مجالك المهني، فتحاول الاستفادة من الفرصة لتحسين سير العمل

الأسد

يحمل إليك هذا اليوم أجواء خاصة وبعض الأخبار الطيبة وتنفيذاً لمشاريع طال انتظارها، فكن متفائلاً

العذراء

تفرض عليك توجّهات جديدة أو شروط ومعطيات لم تكن موافقاً عليها في السابق

الميزان

تثبت وجودك وتتخطّى معظم الحواجز، وتسمح لك الظروف بتحديد خياراتك وإعادة النظر في بعض الاتجاهات

العقرب

بانتظارك مكافأة غير متوقعة تقديراً لجهودك الكبيرة في تنفيذ كل ما يطلب منك، ولا سيما في الأوقات الحرجة

القوس

تشهد انقلاباً كبيراً في الأوضاع المهنية يكون في مصلحتك، ويطلب إليك اتخاذ قرارات مهمة، فتتخذها من دون أي تردد

الجدي

تبدو الأجواء هذا اليوم مشجّعة جداً، أدعوك إلى الاهتمام براحة زملائك في العمل والتعامل معهم بلين ولطافة

الدلو

يبدو الوضع العام جيداً ولا ينذر ببعض المشكلات المهنية وتتفق مع أحد الزملاء على حل خلاف بينكما

الحوت

يؤدي أحد الزملاء دوراً حاسماً في تزكية وضعك المهني، وتكون له نتائج إيجابية تفرحك كثيراً