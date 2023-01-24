Advertisement

منوعات

تحليل "دي.إن.إيه" للتأكد من وجود "سانتا"... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
24-01-2023 | 23:21
A-
A+
Doc-P-1031940-638102246467544367.jpg
Doc-P-1031940-638102246467544367.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة الصحة في رود آيلاند أنها لم تتمكن ”من تأكيد أو نفي وجود سانتا” في منزل فتاة صغيرة بعد طلبها تحليل الحمض النووي (دي.إن.إيه.) لكعكة وجزر مقضوم لمعرفة ما إذا كان سانتا كلوز حقيقيا.
Advertisement

وكتبت الوزارة في حسابها على تويتر تقول ”كلنا نتفق على أن هناك شيئا سحريا يحدث.”

وأضافت أنها لم تجد مطابقات كاملة لأي شخص في سجل الحمض النووي المشترك لكن كان هناك تطابق جزئي ”مع حالة من 1947 في أنحاء الشارع 34 في مدينة نيويورك،” في إشارة إلى فيلم ”ميراكل أون ذا 34 ستريت.” وقالت الوزارة إنها ستحتاج لمزيد من عينات الحمض النووي ”من مواجهات أخرى معروفة مع سانتا لتجري مطابقة محددة.”

وقالت الوزارة إن ”الأنباء الجيدة” هي أن المختبر وجد حمضا نوويا مشابها لحيوان الرنة عند فحص الجزر المقضوم.

الفتاة وهي من سكان كامبرلاند كانت قد أرسلت الكعكة والجزر إلى قسم شرطة البلدة لتطلب فحص الحمض النووي، حسبما قال رئيس الشرطة ماثيو بينسون الجمعة. وأرسل بينسون بدوره ”الأدلة” إلى قسم الطب الشرعي في وزارة صحة الولاية لتحليلها. (سكاي نيوز عربية) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
09:29 | 2023-01-25
08:00 | 2023-01-25
05:00 | 2023-01-25
03:15 | 2023-01-25
02:00 | 2023-01-25
00:10 | 2023-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website