مصر تستحضر روح "كاتيوشا الروسية" على الطريقة الفرعونية (فيديو)

خلال افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب، قامت فرقة موسيقية بأداء أوركسترا ألحان أغنية شعبية روسية "كاتيوشا"خلال المرور أمام المعرض الروسي.





وتشارك روسيا ممثلة في المركز الثقافي الروسي، في معرض القاهرة الدولي للكتاب بقيادة مراد جاتين مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر وشريف جاد رئيس الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية.

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ووقعت موسكو والقاهرة بروتوكول تعاون، حيث يحرص الجانبان على المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب ومعرض موسكو الدولي للكتاب كل عام.

وأشار مراد جاتين مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر، الى أن روسيا تشارك في معرض الكتاب هذا العام، بوفد متميز من الكُتاب والشعراء، حيث تُنظم ندوات داخل معرض الكتاب، وأيضا بالمركز الثقافي الروسي بالقاهرة يومي 3 و 4 شباط القادم حول أحدث الاصدارات في الأدب الروسي، والتي يتناول بعضها مصر والمنطقة العربية.

ويضم الوفد الروسي كلا من الكُتاب ديمتري ستريشنيف، وانا ماتفييفا، والشعراء عاليا كاريموفا، ومكسيم أميلين.

وتعد كاتيوشا أغنية شعبية ذائعة الصيت في روسيا، كانت تغنى أيام الحرب العالمية الثانية وتحكي عن فتاة تنتظر حبيبها الذي يخدم بلاده في الجيش.



وقد لحنت الأغنية عام 1938 بواسطة ماتفي بلانتر وكتبها ميخائيل إيزاكوفيكسي. وغنتها لأول مرة المغنية الشعبية الروسية ليديا روسلانوفا.

وأشار شريف جاد رئيس جمعية الخريجين من الجامعات الروسية، ومدير العلاقات العامة بالمركز الروسي، الى أن معرض الكتاب هو أهم حدث ثقافي خلال العام، وتحرص جمعية الخريجين على تقديم أنشطة خاصة بالثقافة الروسية في اطار فعاليات المعرض، وهو تقليد ثابت منذ عدة سنوات. (روسيا اليوم)