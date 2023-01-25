كأنها من قصة خيالية.. تعرف الى أكبر متاهة ثلجية في العالم (صور)

تعد متاهة ثلجية بمدينة زاكوباني جنوبي بولندا الأكبر من نوعها في العالم.

وتستقطب هذه المدينة عشاق المغامرات المثيرة، حيث يقضي الزوار فيها وقتًا ممتعًا وهم يحاولون أن يجدوا الطريق الصحيح للخروج من المتاهة الثلجية.

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وأقيمت المتاهة على مساحة 2500 متر مربع بين عامي 2015 و2016 قبل أن يتم توسعتها لاحقًا.

وبلغت مساحة المتاهة التي تبدو وكأنها من قصة خيالية، 3 آلاف متر مربع وتعد أكبر متاهة ثلجية في العالم، بحسب "يورونيوز".

ووفقاً لموقع (boredpanda) فإن هذه المدينة هي وجهة شهيرة للرياضات الشتوية، وكذلك السياحة وهي في الأساس منتجع تزلج.

والمتاهة العملاقة هي أكبر من عشرة ملاعب تنس، وتم تجميعها معًا باستخدام أكثر من 60.000 كتلة جليدية.

وقد استغرق بناء أرض العجائب الشتوية هذه حوالي شهر، شيدها 50 عاملاً واستخدموا أكثر من 60.000 كتلة جليدية. (البيان)