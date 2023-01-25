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مأساة في الساعات الأولى من صباح اليوم... فاطمة رمت بنفسها من الطابق الثامن وتُوفيت!

Lebanon 24
25-01-2023 | 14:00
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تخلصت فتاة مصرية من حياتها في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بعدما ألقت بنفسها من الطابق الثامن، بسبب خلافات مع والدها في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وتبين أن الفتاة وتدعى فاطمة. م، 18 سنة، تخلصت من حياتها بسبب محاولات والدها المستمرة التقليل من شأنها والتشكيك في قدراتها ما أصابها بحالة من اليأس والإحباط.
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وكشفت التحريات أن الفتاة كانت قد كتبت منشورا عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قبل انتحارها، طالبت من خلاله أن يسامحها الجميع. (العربية)
 
 
 
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