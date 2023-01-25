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منوعات
علامات الاستفهام تطرح حول ألعاب "تشيبوراشكا"... اليكم التفاصيل
Lebanon 24
25-01-2023
|
23:00
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بعد النجاح الكبير الذي حققه فيلم "تشيبوراشكا" الروسي، وانتشار ألعاب للأطفال تشبه بطل هذا الفيلم، قررت هيئة الرقابة على جودة المنتجات في روسيا التحقق من جودة هذه الألعاب.
وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للهيئة "على خلفية النجاح الكبير الذي حققه فيلم تشيبوراشكا، ازداد الطلب في الأسواق الروسية على الألعاب التي تشبه بطل هذا الفيلم، والمصنوعة من مواد ذات جودة مختلفة، وغالبا ما تصنع هذه الألعاب في الصين".
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وأشار البيان إلى أن الهيئة قررت التحقق من جودة الألعاب المذكورة بعد أن وردتها شكاوى سلبية على جودة تلك الألعاب من قبل المستهلكين، بما فيها شكاوى تقدم بها أهالي بعض الأطفال، كما ستتأكد من أن الألعاب المنتشرة في الأسواق تشبه بطل الفيلم المذكور.
وتبعا للهيئة فإن المستهلكين يخشون بشكل أساسي من استعمال مواد ذات جودة منخفضة في صناعة الألعاب المذكورة، وأن هذه المواد قد تهترئ أو تتخرب بسرعة، فضلا عن انبعاث رائحة كيميائية كريهة من بعض تلك الألعاب.
"وتشيبوراشكا" هو حيوان خيالي لطيف الشكل، يرافقه دائما تمساح يدعى "غينا"، ابتكره الكاتب السوفيتي الراحل، أدوارد أوسبْيِنسكي، بالتعاون مع الرسام، ليونيد شفارتسمَن، ليكون أحد أبطال أفلام الرسوم المتحركة السوفيتية، وأصبح هذا الحيوان الخيالي رمزا لأفلام شركة "سويوز مولتفيلم" السوفيتية للإنتاج الفني.
ومؤخرا أطلق فيلم جديد حول هذه الشخصية الكرتونية، ولاقى هذا الفيلم نجاحا كبيرا، وتصدّر قائمة الأفلام الأعلى ربحا في تاريخ السينما الروسية.(وكالات روسية)
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