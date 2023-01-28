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منوعات
بعد 35 عاماً... ترقبوا عدداً خاصاً من مجلة "تان تان" الشهيرة
Lebanon 24
28-01-2023
|
04:01
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أعلنت دار نشر "لو لومبار" خلال مهرجان "أنغوليم" للشرائط المصوّرة، إصدار عدد خاص من مجلة "تان تان" في أيلول، وذلك بعد توقفها عن الصدور منذ أكثر من 35 عاما.
وبحسب وكالة فرانس برس، فإن هذا العدد الخاص، الذي يتزامن مع الذكرى الـ77 على تأسيس دار نشر "لو لومبار"، سيتضمن "نحو 400 صفحة تحوي قصصاً قصيرة تولّى 80 مؤلفاً كتابتها خصيصاً للاحتفال بتاريخ المجلة".
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وحتى اللحظة، لم يُقرَّر صدور سوى عدد واحد فقط من المجلة، فدار لو لومبار لم تؤلف فريقاً موكلة إليه مهمة إعادة إطلاق المجلة. ويملك حقوق اسم "تان تان" وشخصيته أحد ورثة مؤلف القصص الشهيرة الفنان إيرجيه.
وأعطى مالكو هذه الحقوق، وتحديداً رجل الأعمال البريطاني نك رودويل، زوج أرملة إيرجيه فاني فلامينك، موافقتهم على صدور هذا العدد الاستثنائي.
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