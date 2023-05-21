هل هذه أكبر ثمرة فراولة بالعالم؟ إليكم ما تبيّن

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لفراولة حمراء ضخمة، وظهر في الصورة رجل يحمل الثمرة، مع تعليقات مرافقة بأنها الأكبر في العالم.





Advertisement

إلا أن هذا الكلام منافٍ للحقيقة تماما، فالصورة المنتشرة خاطئة، ولا علاقة لها بثمرة الفراولة، وفقا لخدمة وكالة "فرانس برس" لتقصي الحقائق. وبكل بساطة صورة على غرار عشرات الصور الغريبة التي اجتاحت مواقع التواصل في الأسابيع الماضية، مولّدة باستخدام برنامج للذكاء الاصطناعي.

وأوضحت الوكالة أنه وفي شباط من العام الماضي، انتشر تقرير عن أكبر ثمرة فراولة دخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية، جناها مزارع إسرائيلي.

وتبدو الثمرة في التقرير المصوّر أصغر بكثير من تلك الظاهرة في الصورة المتداولة حديثا.

كما أرشد التفتيش على محركات البحث أن الصورة منشورة في الأول من ايار على مجموعة على موقع "فيسبوك" للصور المولدة باستخدام الذكاء الاصطناعيّ إلى جانب صور أخرى مشابهة في غرابتها.

وعقب انتشار الصورة على نطاق واسع على أنها حقيقية، أعاد ناشرها ليوضح أنها مولدة بالذكاء الاصطناعي، وباستخدام برنامج "Midjourney" مستغربا حجم انتشار الصورة ونوع التعليقات عليها.

وله صور غريبة أخرى كثيرة نشرها في أوقات مختلفة مع الإشارة بوضوح أنه صممها بالذكاء الاصطناعي.

يشار إلى أن مستخدمين في مواقع التواصل الاجتماعي كانوا أعادوا نشر الصور المعدلة. ليتبين لاحقا أنها صورة غير حقيقية بل هي صورة مولّدة باستخدام برنامج للذكاء الاصطناعي، وانتشرت مع مثيرين غيرها خلال الفترة الماضية.