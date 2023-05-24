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تمساح يتجوّل بين المنازل... ما حصل غير متوقع

Lebanon 24
24-05-2023 | 00:38
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تفاجأ مقيم في إحدى ضواحي ميسوري سيتي بولاية تكساس، لدى عودته إلى منزله، بتمساح عملاق، استغرق الإمساك به ثلاث ساعات.

ويبلغ طول التمساح الذي تفاجأ به جريج 11 قدما، بينما يصل وزنه إلى 544 كيلوغرام.

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وحسبما ذكرت وكالة "يو بي آي" للأنباء، فقد تمت الاستعانة بأحد الصيادين للإمساك بالتمساح، وقد استغرقت "المعركة" ثلاث ساعات.

ونقلت "يو بي آي" عن جريج قوله: "لدى عودتي من العمل كان التمساح عند مدخل منزلي. قمت بالدوران فورا، وسرت ببطء، لقد كان عملاقا".

وبعد اتصاله بالشرطة، تقرر إرسال متخصص باصطياد التماسيح وهو تيموثي ديراموس، الذي قال: "كان عليّ أن أحكم إغلاق فمه بشريط لاصق. حاول مهاجمتي بذيله، وظل الوحش يتقلب حتى استطعنا أخيرا من تثبيته في شاحنة".(سكاي نيوز عربية) 
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