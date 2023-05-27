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صعقة أفقدته وعيه.. هذا ما حصل لابراهيم أثناء تنظيف الزجاج

Lebanon 24
27-05-2023 | 03:09
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أصيب عامل تركي بصعقة كهربائية أثناء قيامه بمهام عمله، حين لامست عصا حديدية في يده "كابلًا كهربائيًا" أثناء تنظيف الزجاج الأمامي لقطار.


وهرع المسعفون لنقل العامل إلى المستشفى، وفتحت السلطات تحقيقًا في الحادث.
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ووفقًا لمواقع إخبارية تركية فقد تعرض العامل إبراهيم كوجوك للصعق بتيار كهربائي بقوة 28000 واط، وفقد وعيه فورًا.
المصدر: الجزيرة
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