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طفل ينجو من موت كانت "سدادة" حوض الاستحمام سببه

Lebanon 24
19-09-2023 | 09:00
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روت إحدى الأمهات مؤخرا تفاصيل حادثة كادت تنهي حياة طفلها الذي يبلغ من العمر سنتين غرقاً بسبب "سدادة" حوض الاستحمام.

وشاركت المسعفة جوركوتز في إحدى صفحات تعليم الإسعافات الأولية المتعلقة بالأطفال تجربة الأم مع طفلها الصغير آرتشي.
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ووفق جوركوتز، فقد استيقظت والدة آرتشي بشكل فجائي على صوت صراخ ابنها الكبير عندما شاهد أخوه الصغير في حوض الاستحمام غارقاً في المياه.

وأضافت الأم أن آرتشي لم يكن يستطع الصعود لحوض الاستحمام إلا أنه استعان بكرسي، وفتح الصنبور لمدة طويلة ففاض الحمام بالماء.

وتابعت: "حاول آرتشي رغم صغر سنه إنقاذ نفسه والخروج من الحوض لكنه لم يتمكن وعندما وصلنا إليه كان متعبا للغاية".

وتخيلت الأم مدى السوء الذي كان سيرتبط بالقصة لو لم يتمكن ابنها الكبير من إيقاظها لإنقاذ أخوه.

واختتمت قائلة: "لقد قمنا الآن بتثبيت قفل على باب الحمام وأخفينا وجود السدادة في خزانة مقفلة، وثبتنا جهاز انذار على باب غرفة طفلنا"، وفقما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.
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