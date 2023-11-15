أول تعليق من "تركي الحمد" بعد تداول شائعة عن وفاته

بعدما نفت زوجة الكاتب والروائي السعودي تركي الحمد، مساء امس، ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة زوجها، خرج هو شخصياً عن صمته.

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وأعلن الكاتب عبر حسابه الرسمي في منصة X، أن ما يتم تداوله عار من الصحة، شاكراً كل من اطمأن عليه، ومشددا على أنه لمس مشاعر المحبة والخوف على صحته من المحبين.

وكتب في تغريدته: "أحبتي ما تم تداوله في الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي غير صحيح، وأود أن اطمئن الجميع بأنني بخير وعافية ولللله الحمد، وقد وصلتني مشاعركم الجميلة والمعبرة، شاكر ومقدر شعور الجميع".

جاء ذلك بعد أن انتشرت معلومات مغلوطة كثيرة وأخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي تتحدث عن وفاة الكاتب الشهير تركي الحمد، حتى أطلت زوجته في تصريح لـ"العربية.نت"، طالبت الجميع بتحري الصحة قبل نشر الأخبار غير الصحيحة.

تركي الحمد هو محلل سياسي، وصحافي، وروائي. اشتهر بثلاثية أطياف الأزقة المهجورة التي نشرت لأول مرة عام 1998.

(العربية)