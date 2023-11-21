Advertisement

منوعات

خضّة في مطار بيروت وموجة اغتيالات جديدة.. هذه توقعات مايك فغالي لعام 2024 (فيديو)

Lebanon 24
21-11-2023 | 01:37
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

شارك مايك فغالي مؤخرا في "بودكاست عالجديد" حيث أطلق عدة توقعات.

وتحدث فغالي عما سيحصل في فلسطين ولبنان، مشيرا إلى خضة بالقرب من مطار بيروت وأخرى في داخله.

وأشار إلى ان موجة اغتيالات جديدة في لبنان ستطال شخصيات سياسية ودينية.
Advertisement
 
وقال: "سياسيون ورجال دين وقضاة وإعلاميون سيختار قسم منهم المنفى وقسم آخر سيكون وراء القضبان"، بحسب قوله.
وحذر من ان الخلايا الإرهابية الموجودة في لبنان تحضر لتنفيذ عملية في إحدى المناطق ولكن الجيش سيكون لها بالمرصاد.

للاطلاع على توقعات مايك فغالي كاملة شاهدوا الفيديو


 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
03:33 | 2023-11-21
02:30 | 2023-11-21
01:26 | 2023-11-21
01:18 | 2023-11-21
23:50 | 2023-11-20
23:00 | 2023-11-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24