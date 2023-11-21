خضّة في مطار بيروت وموجة اغتيالات جديدة.. هذه توقعات مايك فغالي لعام 2024 (فيديو)

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شارك مايك فغالي مؤخرا في "بودكاست عالجديد" حيث أطلق عدة توقعات.وتحدث فغالي عما سيحصل في فلسطين ولبنان، مشيرا إلى خضة بالقرب من مطار بيروت وأخرى في داخله.وأشار إلى ان موجة اغتيالات جديدة في لبنان ستطال شخصيات سياسية ودينية.وقال: "سياسيون ورجال دين وقضاة وإعلاميون سيختار قسم منهم المنفى وقسم آخر سيكون وراء القضبان"، بحسب قوله.وحذر من ان الخلايا الإرهابية الموجودة في لبنان تحضر لتنفيذ عملية في إحدى المناطق ولكن الجيش سيكون لها بالمرصاد.للاطلاع على توقعات مايك فغالي كاملة شاهدوا الفيديو