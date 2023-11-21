للمرة الأولى ترتفع درجة الحرارة عما كانت عليه.. إليكم السبب

للمرة الأولى ترتفع درجة الحرارة عما كانت عليه في عصر ما قبل النهضة (1850-1900) بمقدار درجتين، وفقاً لم ذكرته خدمة المراقبة الأوروبية كوبرنيكوس.

وبحسب الباحثين كان شهر تشرين الأول 2023 الأكثر دفئاً على الإطلاق وبلغ متوسط درجة الحرارة فيه 15.4 وهذا أعلى بمقدار 0.4 من الرقم السابق المسجل عام 2019.

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وتوضح سامانتا بيرجيس نائبة مدير برنامج كوبرنيكوس لتغير المناخ، أن متوسط درجات الحرارة العالمية في 17 تشرين الثاني 2023 كان أعلى بمقدار 2.07 درجة من متوسط ما قبل النهضة الصناعية. وفي 18 تشرين الثاني كان أعلى بمقدار 2.06 درجة. وبذلك تجاوز متوسط درجات الحرارة درجتان.

وللحد من ظاهرة الاحتباس الحراري بما لا يقل عن درجتين فوق مستوى ما قبل النهضة الصناعية، وقعت معظم الدول على اتفاقية باريس للمناخ في عام 2015. التي تنص على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة إلى الغلاف الجوي، فضلا عن عدد من التدابير الأخرى لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.

وتتوقع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بأن درجات الحرارة سترتفع خلال السنوات الخمس المقبلة/ بمساهمة العامل البشري، وانبعاث الغازات الدفيئة وتغير مراحل التيارات المحيطية.

وأضافت المنظمة "فمثلاً في صيف عام 2023 تغيرت ظاهرة النينيا ("الفتاة") إلى ظاهرة النينيو ("الصبي"). وهذا يؤثر في تغير درجات الحرارة وفي هطول الأمطار أيضا. لأنه في أثناء حدوث ظاهرة النينيا، تمتص مياه المحيط حرارة الغلاف الجوي بشكل مكثف، وفي أثناء حدوث ظاهرة النينيو، يطلق المحيط الحرارة المحتجزة إلى الغلاف الجوي.





