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قامت بتصرفات غريبة.. امرأة عارية تُثير الجدل في أحد المطارات!

Lebanon 24
26-11-2023 | 01:00
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في حادثة غريبة، انتشر فيديو لامرأة عارية وهي تجري في مطار تشيلي وتهاجم بعنف الركاب قبل أن تقوم الشرطة باعتقالها.
 
ويُظهر الفيديو المرأة العارية وهي تمسك شعرها بهدوء قبل أن تركض فجأة نحو الأشخاص الذين يتجولون في مطار نويفو بوداهويل في بوداهويل، خارج سانتياغو، تشيلي.
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كما شوهدت تدخل موقف السيارات في المطار، حيث بدأت بالصراخ والقفز في الهواء. وصوّر أحدهم المرأة، الّتي يُقال إنها كانت تحت تأثير المخدرات، تمسك فجأةً بشعر امرأة كانت تسير إلى جانب رجل، ثم تقوم بإسقاط المرأة بعنف إلى الأرض.
وبحسب وكالة إيمول للأنباء، تناولت المرأة مادةً مخدرة في إحدى الحفلات قبل أن تتوجه إلى المطار في 16 تشرين الثاني الحالي، عندما وقع الحادث.
 
 
 
كما ذكرت المعلومات أن الشرطة ألقت القبض على السيدة في وقت لاحق وهي تواجه حالياً اتهامات بسبب تصرفاتها الغريبة.(LBCI)

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